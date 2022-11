Les bouchers en colère montent à Paris : "il y a certains collègues à qui on a déjà coupé le gaz"

Peut-être vous trouverez ça étrange en vous baladant dans votre quartier. Votre boucher pourrait avoir son enseigne éteinte ce mardi. Et certains auront porte close. Les bouchers en colère, vont manifester ce mardi de 11h à 13h devant l’assemblée nationale. Une manifestation historique, la première pour la profession depuis plus de 20 ans et depuis l'épisode de la vache folle.

Eteindre les enseignes

La Confédération Française de la Boucherie appelle également, partout en France, les artisans bouchers-charcutiers à éteindre symboliquement leurs lumières en signe de protestation contre la hausse du coût de l’énergie. Ils estiment qu’ils subissent l’explosion du prix de l’énergie sans être aider suffisamment par le gouvernement. "Alors que les artisans forment, embauchent, valorisent toute une filière alimentaire et créent du lien social dans des centres-villes et centres-bourgs déjà mis à mal, ne laissons pas s’éteindre les dernières lumières de la ville" dit la confédération.

Denis Ben est boucher dans le Tarn. C’est le patron des boucher du département. Dès lundi, il est monté à Paris avec sa petite fille qui est son apprentie bouchère. Il explique notamment que le bouclier tarifaire ne sert pas à grand-chose. "Pour des artisans bouchers qui sont une ou deux personnes aujourd'hui, c'est intéressant. Ceux qui sont vraiment taxés, ce sont les grosses boutiques. Pour avoir un droit au bouclier tarifaire, il y a trois conditions. Avoir moins de dix salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et avoir un compteur en dessous de 36 kilowattheures. Aujourd'hui, on en a pas mal de collègues qui rentrent dans ce cadre là. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des boutiques un peu plus grosses et malheureusement qui ne rentre pas dans le bouclier. J'ai des exemples de collègues qi 80. 000 € qu'il payait par an pour l'année prochaine c'est 400 000 €. Donc il me dit c'est fini, à quoi cela rime et dit j'arrête, je licencie tout le monde. Et puis je ferme ma boutique." Le tarnais raconte aussi que certains que certains collègues n'ont plus de gaz.

En France 80 000 femmes et hommes travaillent dans les boucheries-charcuterie en France. Il y a 200 boucheries environ en Haute-Garonne et 185 dans le Tarn. La plupart seront en tenue de boucher devant l'Assemblée Nationale.