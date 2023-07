Les Bouches-du-Rhône, département le plus touché de France par le vandalisme sur les véhicules

Quelle surprise, au réveil, de retrouver sa voiture avec une fenêtre brisée, un pneu crevé, ou une portière rayée. Rien de si extraordinaire dans les Bouches-du-Rhône, et notamment à Marseille. Ici, selon une étude de la SRA , 4,08 % des sinistres expertisés pour les assurances relèvent du vandalisme, contre une moyenne nationale de 1,15 %.

"Je n'arrive pas à justifier ça, c'est du vandalisme gratuit"

Jules habite dans le quartier Vauban, dans le 6e arrondissement de Marseille. En six mois, sa voiture, garée dans ce quartier tranquille, a été vandalisée deux fois. Même s'il pensait voir Paris en tête du classement (en fait en deuxième position), il n'est pas très étonné de la première place des Bouches-du-Rhône. "Je n'arrive pas à justifier ça. Plus personne ne laisse d'objets de valeur dans sa voiture aujourd'hui. C'est du vandalisme gratuit", explique-t-il.

Rien de très étonnant pour Alain, garagiste dans le 4e arrondissement de Marseille : "par semaine, il nous arrive d'avoir trois ou quatre voitures à réparer à cause de vandalisme". La carrosserie a, en ce moment, deux voitures concernées par ce type de dégâts. "Sur celle-ci, on a une vitre cassée, une rayure sur la portière avant droite et des traces de sang à nettoyer à l'intérieur", raconte-t-il.

Des réparations qui coûtent cher

Les réparations chiffrent souvent très vite : 1 000 euros pour la voiture dont parle Alain. Et pour cause, les actes de vandalisme sont tellement nombreux que les assurances adaptent leurs tarifs. Selon cette étude de la SRA, dans les Bouches-du-Rhône, les réparations coûtent deux fois plus cher que la moyenne nationale.