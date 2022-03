Les Bouches-du-Rhône donnent 100 000€ à la Croix-Rouge pour aider les ukrainiens

Les initiatives se multiplient pour aider le peuple ukrainien. Mardi 1er mars, le département des Bouches-du-Rhône a fait un don de 100 000€ à la Croix-Rouge française. Une somme destinée à aider les victimes du conflit.

Maxime Méry, le responsable de l'engagement à la Croix-Rouge, détaille les actions de l'ONG "avec la Croix-Rouge ukrainienne on intervient _aux besoins de première nécessité_. On achemine de l'eau, de l'électricité et on participe à l'hébergement des populations accueillies à la frontière ukrainienne".

En plus du don de 100 000 € fait à la Croix-Rouge, le département lance une collecte de produits de première nécessitée. Toutes les denrées non-périssables peuvent être déposées dans les maisons départementales du Bel-Age ou bien auprès des pompiers. Ceux-ci sont chargés de faire le tri des dons avant de les remettre à la Croix-Rouge.

"Nous avons tous été choqués de la violence des combats qui se tiennent en Ukraine" Martine Vassal

De son côté, l'ONG a également lancé un appel aux dons via son site internet "Nous appelons les uns et les autres à contribuer financièrement à nos actions pour venir en aide aux populations en Ukraine et sur les pays frontaliers" nous dit Maxime Méry.

Dernière mesure du département des Bouches-du-Rhône, symboliquement, l'Hôtel du département, à Marseille, s'illuminera le soir aux couleurs, bleu et jaune, du drapeau ukrainien.