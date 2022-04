Les Boucles de la Mayenne diffusées à la télévision dans plus de 200 pays

Cinq ans après avoir conclu un accord pour que les Boucles de la Mayenne soient diffusées sur La Chaîne L'Équipe, l'épreuve cycliste franchit un nouveau palier. La course sera désormais visible dans plus de 200 pays du monde entier.

Du Brésil à l'Australie, du Japon aux États-Unis et partout en Europe, les téléspectateurs du monde entier pourront regarder les Boucles de la Mayenne du 26 au 29 mai prochain. Un accord a en effet été trouvé entre le diffuseur officiel La Chaîne L'Équipe et le groupe propriétaire d'Eurosport player et de GCN+ (Global Cycling Network, chaîne spécialisée accessible sur internet). Du coup, l'épreuve sera diffusée en direct tous les jours sur Eurosport Player partout en Europe (hors France) soit dans 51 pays et sur GCN+ dans 206 pays du monde entier (hors France).

"Cette exposition médiatique renforcée est une aubaine pour la renommée des Boucles de la Mayenne, mais également pour celles du département de la Mayenne et de la Région des Pays de la Loire dont les paysages vont faire le tour du monde", ont réagi les organisateurs dans un communiqué.