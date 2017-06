Les Boucles de la Mayenne : plus d'un million de téléspectateurs sur trois jours

Les audiences des Boucles de la Mayenne retransmises sur la Chaîne L'Equipe tout le week-end sont tombées. Et elles sont excellentes ! En trois jours, plus d'un million de personnes a regardé l'épreuve cycliste à la télévision.

190 000 téléspectateurs le vendredi, 325 000 le samedi et 350 000 le dimanche : les objectifs de la chaîne de sport ont été atteints et même dépassés. Lors de l'arrivée de la dernière étape à Laval, ce sont 550 000 téléspectateurs qui ont assisté à la victoire au sprint du Néerlandais Mathieu Van der Poel.

Mieux que Gand-Wevelgem

Malgré la concurrence du tennis avec Roland-Garros et de départ du Dauphiné diffusés sur des chaînes gratuites, les Boucles de la Mayenne ont su séduire un nombreux public. Pour la Chaîne L'Equipe, les audiences des Boucles correspondent à celles du Tour d'Italie en semaine. C'est même supérieur à une classique comme Gand Wevelgem ! Les responsables de la chaîne qui appartient au groupe L'Equipe sont très satisfait. Arnaud de Courcelles, le directeur de la Chaîne L'Equipe : "on espérait atteindre les 250-280 000 téléspectateurs dimanche, on est très largement au-dessus. C'est une très belle surprise. C'était un pari, une prise de risques. On est très heureux d'avoir réalisé ça."

A la télé jusqu'en 2019 au moins

Le partenariat entre les organisateurs des Boucles et la Chaîne L'Equipe était prévu sur trois ans. L'épreuve mayennaise sera donc encore visible à la télévision au moins les deux prochaines éditions.