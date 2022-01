Les Bouffons de la Cuisine distribuent des repas chauds à 80 personnes démunies en Gironde

Ce dimanche l'association des chefs solidaires "Les Bouffons de la Cuisine" et des motards bénévoles ont distribué 80 repas chauds à des personnes démunies et des sans-abris de Bordeaux et Cadaujac. Cette formule de repas à emporter permet de contourner l'interdiction des rassemblements.