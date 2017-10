Les boulangers nordistes contraints de répercuter la hausse des prix du beurre

Vous l'avez peut-être constaté depuis quelques semaines, les croissants et pains au chocolat sont souvent un peu plus chers. La faute à la flambée des prix du beurre : quasiment 200 % de hausse en un peu plus d'un an.

Le beurre est-il en train de devenir un produit de luxe ? Les boulangers nordistes se posent la question car en un an ils ont vu les prix de cette matière première essentielle pour eux augmenter de près de 200 %. "Ca augmente quasiment chaque semaine. Le kilo que je payais 5,25 euros en juillet est désormais à 8,25 euros", se désole Philippe Bazin boulanger à Roost Warendin près de Douai et président de Dynamique Boulangère le syndicat professionnel dans la région. Si au départ il n'a pas répercuté sur ses clients cette flambée des prix, désormais il n'a plus le choix. "C'est notre marge qui est en jeu, nous n'allons pas travailler à perte. J'ai donc augmenté de 5 centimes le prix de mon croissant et de mon pain au chocolat. La clientèle s'en plaint un peu mais elle comprend car il y a beaucoup de reportages qui parlent de cette hausse des prix du beurre" reconnait Philippe Bazin.

Si les grossistes se veulent plutôt rassurants en affirmant que les prix du beurre ont atteint leur maximum, les boulangers ne sont pas vraiment rassurés. D'abord parce que d'autres matières premières voient leur prix augmenter, par exemple le chocolat. Mais surtout parce que se profile pour eux une période décisive, celle des fêtes de fin d'année avec ses bûches et ses gâteaux qui utilisent beaucoup de beurre. "Nous allons peut-être baisser les quantités de beurre. Et certains collègues réfléchissent à remplacer le beurre par de la margarine" avoue le nordiste.

Pourquoi une telle flambée ?

Cela fait un peu plus d'un an que les prix du beurre augmentent. La flambée atteint quasiment les 200 %. Une explication, elle est très classique : la loi du marché. Avec d'un côté une demande de beurre en hausse, notamment du côté des pays émergents et des Etats-Unis où le beurre a une bien meilleure image qu'avant. Et face à cette demande en hausse, l'offre diminue notamment à cause de la météo. Elle a provoqué une baisse de la qualité des fourrages et par conséquent une baisse de la production de lait. Sans oublier le rôle joué par les grands fabricants ou transformateurs qui ont tendance à contrôler la production pour garder des cours, et donc des marges, élevés.