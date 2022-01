Les boulevards Monod et Sixte Isnard passent en sens unique à Avignon

Les boulevards Sixte Isnard et Monod ne permettront plus de traverser les quartiers d'Avignon et d'éviter la rocade. La mairie veut supprimer la circulation de transit et impose deux sens uniques convergents vers l'avenue Saint Ruf. Mise en service dans la nuit de mardi à mercredi 12 janvier 2022.

À Avignon, les boulevards Monod et Sixte-Isnard passent en sens unique dans la nuit de mardi 11 à mercredi 12 janvier 2022. La mairie profite de la nuit pour barrer la route à 22h et réaliser les derniers aménagements. C'est la dernière phase du plan Faubourg qui redessine complétement la circulation entre la Rocade, l'avenue Pierre Semard et l'avenue Eisenhower. L'objectif est d'éviter la circulation de transit dans ce quartier de 30.000 habitants ou circulaient il y a quelques mois plus de 130.000 véhicules par jour.

Deux sens uniques qui se rejoignent

Les deux boulevards convergent vers l'avenue Saint Ruf, donc direction la rocade pour les automobilistes qui espéraient éviter cette rocade en passant par les boulevards Sixte Isnard et Monod. Une voie partagée bus -vélo et une unique voie de circulation devraient alléger la circulation des 14.000 véhicules quotidiens sur ces axes.

Les sens uniques débutent à l'angle de l'avenue Monclar pour le boulevard Monod et à hauteur de l'avenue de l'Arousaire pour le boulevard Sixte Isnard.

Modification déjà dans les GPS

La mairie promet davantage de feux verts au carrefour Saint-Ruf pour fluidifier la circulation. L'argument ne convainc pas certains habitant. Ils ont prévu de manifester jeudi matin à l'intersection Saint-Ruf - Monod et Sixte Isnard pour dénoncer une hausse du trafic automobile. Cécile Helle, la maire d'Avignon évoque "une contrainte nécessaire pour le mieux-être de tous". Elle souligne que ce plan Faubourg ne "crée pas d'impasse dans le quartier" et qu'elle constate que "le trafic automobile a baissé alors que de plus en plus d'habitants peuvent à nouveau se déplacer à pied ou à vélo".

Le plan Faubourg met en sens unique les boulevards Sixte Isnard et Monod à Avignon - Mairie Avignon