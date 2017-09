Les boulistes d'Arcachon rêvent de Jeux Olympiques

En 2021 le CIO examinera les dossiers de plusieurs disciplines qui cherchent à intégrer les Jeux. La pétanque fait partie des sports qui cherchent à rejoindre le club olympique. Qu'en pensent les pratiquants ? Reportage au Club Arcachon Boule.

La pétanque mérite-t-elle de faire son entrée aux Jeux Olympiques ? Question très sérieuse car maintenant que la France est sûre d'accueillir les Jeux en 2024 elle va pouvoir proposer au CIO une liste de sports qui pourraient intégrer la quinzaine olympique.

A ce jour la pétanque fait figure de favorite au même titre que le squash et le billard

On ne verra pas ces sports à Paris dans sept ans mais peut-être à Los Angeles en 2028. La fédération française de pétanque compte 300.000 licenciés et cinq millions de pratiquants. Dans les clubs, évidemment, on milite pour que le sport devienne olympique. Illustration au Club Arcachon Boule.

C'est quand même plus sportif que le ping-pong, non ?

Qu'il pleuve ou qu'il vente ils sortent leurs boules tous les jours et n'allez surtout pas leur dire que la pétanque n'est pas un sport. Pour Joël ça longtemps que la discipline devrait être olympique : "C'est quand même un jeu de stratégie, très spectaculaire et en plus, on a de très bon joueurs en France. Ce serait dommage de se priver de médailles."

Paroles de boulistes à Arcachon Copier

Aujourd'hui on voit de plus en plus de femmes sur le boulodrome d'Arcachon. D'ailleurs, au passage, la championne de France 2017 Nelly Peyre est une girondine (la Boule Fontésienne). Cindy, elle est novice, mais elle voudrait convaincre le CIO d'intégrer la pétanque aux JO et elle avance deux atouts : "la popularité du sport et la convivialité, pour moi c'est ça la pétanque."