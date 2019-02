Pourquoi les bourguignons sont-ils les champions de France du pessimisme ?

Bourgogne-Franche-Comté, France

Si l'on en croit cette étude dévoilée ce mardi matin, les bourguignons sont les plus pessimistes de France! 44% des habitants de la région avouent ne pas avoir foi en l'avenir. Il s'agit du pourcentage le plus élevé de toutes les régions métropolitaines!

Comment explique-t-on ce pessimisme ?

Il y a deux principales raisons qui permettent de comprendre cet état d'esprit.

Une économie en perte de vitesse

D'abord, c'est lié à la situation économique du territoire. Plus de la moitié de la population a cette impression que tout va mal à cause notamment de la disparition des commerces de proximité. "C'est mort, c'est mort [...] tout ferme ici, on s'ennuie! Des fois on se demande si on va pas partir!" témoigne une habitante d'Auxerre. De plus, de moins en moins d'entreprises s'implantent sur le territoire, par conséquent, il y a moins d'emploi. 57% des bourguignons considèrent qu'il est de plus en plus difficile de trouver un emploi dans la région.

Un territoire abandonné

La deuxième raison de ce pessimisme, selon cette enquête, c'est le retrait de l'Etat et des services publics. Le véritable point noir selon les habitants reste la mobilité. Les bourguignons estiment que leur lieu de vie n'est pas suffisamment bien desservi par les transports en commun. Un constat global qui pousse à dire pour 70% des habitants que les jeunes sont obligés de quitter la région pour réussir leur vie.

Les bourguignons gardent-ils espoir ?

Si tout n'est pas rose en Bourgogne-Franche-Comté, les habitants restent toutefois très attachés à leur région. Pour 62% d'entre eux, les paysages bourguignons sont la première qualité du territoire. En deuxième position, on retrouve l'Histoire de la région et sa gastronomie, évidemment! L'enquête de l'institut Montaigne et du cabinet d'étude Elabe démontre également que les habitants de la région se disent heureux au sein de leur sphère privée.