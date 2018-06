Auxerre, France

Selon un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu publié ce mardi, les Français sont généreux. Huit personnes sur dix déclarent faire des dons en argent chaque année à des associations, fondations ou projets.

178 euros de dons par Bourguignon

En moyenne on donne 246 euros par an. En Bourgogne-Franche-Comté on est en dessous de la moyenne avec 178 euros. Est-on donc moins généreux en Bourgogne qu'ailleurs ? Nous avons interrogé des habitants d'Appoigny près d'Auxerre.

"Donner à ceux qui en ont besoin" - Françoise, habitante d'Appoigny

Être généreux ce n'est pas seulement ouvrir son porte monnaie. Neuf français sur dix donnent chaque année autre chose que de l'argent. Comme Françoise cette habitante d'Appoigny près d'Auxerre : "Il peut y avoir des vêtements que je donne comme çà, je trouve que c'est normal de donner à ceux qui en ont besoin."

Bernadette non plus ne donne pas d'argent : _"_La vie est dure, _moi je suis à la retraite depuis un an, ce n'est pas évident. On a plus de mal à donner. On calcule sur tout." Ce qui ne l'empêche pas de faire preuve de générosité :"J'ai un monsieur à côté de chez moi qui a fait un AVC et qui est seul. Là je fais un clafoutis pour lui."_

"A la retraite, on a plus de mal à donner" - Bernadette

Et puis les associations importantes comme la Croix rouge de l'Yonne ont besoin des dons en argent pour fonctionner. Mais la vraie richesse ce sont les bénévoles estime Richard Des Courti le président de l'association : "Les bénévoles s'investissent gratuitement et apportent du temps , une expérience, une compétence pour nous aider dans nos actions et pour aider les gens en difficultés. C'est une sorte de générosité qui est très importante parce que sans les bénévoles on ne pourrait rien faire."

"Sans la générosité des bénévoles on ne pourrait rien faire" - Le président de la Croix-Rouge de l'Yonne

On compte 70 000 bénévoles dans l'Yonne. C'est l'équivalent d'un habitant sur cinq. Le don annuel moyen le plus élevé en France est en Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec 363 euros.