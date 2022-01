Les boutiques de CBD de Cherbourg-en-Cotentin craignent de mettre la clé sous la porte

Les boutiques de CBD de la Manche sont dans la tourmente depuis le décret du Gouvernement du 31 décembre, interdisant la vente et la consommation de fleurs et de feuilles de cannabidiol. Elles attendent une décision du Conseil d'Etat "dans le courant de la semaine".

Beaucoup d'incertitude. Depuis le décret du 31 janvier 2021, le catalogue des boutiques de CBD est moins fourni. En cause, il est désormais interdit de vendre ou de consommer des fleurs et des feuilles de cannabidiol, une molécule non psychotrope du cannabis. Cette annonce met dans une situation délicate les plus de 2 000 boutiques ouvertes en France ces dernières années, comme à Cherbourg-en-Cotentin. Dans le centre-ville, on en compte cinq. Les fleurs et de feuilles représentent la majorité de leur chiffre d'affaires.

Des craintes pour leur avenir et leur boutique

Dans le magasin de Marylène Letourneur, il est toujours possible d'en acheter : "Je fais de la résistance, parce que l'on accepte pas ce décret. Du jour au lendemain le CBD devient un produit stupéfiant, alors qu'il en est pas un. D'ailleurs, c'est légal partout en Europe", s'exclame la commerçante derrière ses bocaux, remplis de "têtes" de CBD. La quadragénaire termine pour l'instant ses stocks, mais elle craint pour son avenir et celui de son collègue, qui travaille avec elle. "Il va y avoir 2 000 chômeurs au moins en France, mais je sais que 1 600 boutiques ont décidé de se battre."

Les boutiques de CBD sont encore autorisées à vendre des produits transformées, comme des huiles. © Radio France - Raphaël Aubry

Une colère que la commerçante ressent aussi chez ses clients. Le CBD est utilisé comme tranquillisant contre le stresse et les douleurs pour la plupart d'entre eux. Désormais, seuls les produits transformés sont autorisés à la vente, comme l'huile par exemple, plus cher que les fleurs et les feuilles. Ce produit ne représente qu'une infime partie du chiffre d'une boutique.

On est d'intérêt publique je trouve. Tous ceux qui veulent arrêter le cannabis illégal, avec le CBD, c'est très facile. Cela vous calme, vous apaise, on a des résultats dans l'arrêts des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs. La plante est capable de réparer vos cannabinoïdes en fait. Nos clients sont très inquiets - Marylène Letourneur gérante d'une boutique de CBD à Cherbourg-en-Cotentin

"ça ne sert à rien que je reste des journées entières"

Les gérants de magasins de CBD comptent beaucoup sur le Conseil d'Etat. La plus haute juridiction a reçu vendredi 14 janvier les représentants de la filière. Elle devrait se positionner "dans le courant de la semaine" et pourrait casser le décret du Gouvernement. Pour Nicolas Lerossignol, c'est une histoire de "lobbys". Le cherbourgeois a ouvert sa boutique il y a deux ans. Lui ne fait pas de résistance. Depuis l'interdiction de vente, sa porte est moins ouverte, faute de clients. "Je suis là, mais ça ne sert à rien que je reste des journées entières pour regarder la pluie tombée."

Nicolas Lerossignol compte le Conseil d'Etat pour faire bouger les choses. © Radio France - Raphaël Aubry

Le commerçants se dit confiant mais sait qu'il pourrait devoir se reconvertir, en cas de maintient du décret. "Si on ne peut plus vendre du CBD, je ferai autre chose. On aura pas le choix." Nicolas Lerossignol est d'ailleurs en train d'installer une cuisine dans sa boutique, initialement prévue pour développer son activité dans le CBD. "Je vendrai de la nourriture, on verra", pointe-t-il.