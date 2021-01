PHOTOS - Les boutiques de CBD fleurissent en Picardie

Malgré la méfiance des autorités, de plus en plus de magasins qui vendent ce dérivé du cannabis ouvrent en Picardie.

Les fleurs de CBD ont le goût et l'apparence du cannabis, mais seulement un effet relaxant et non euphorisant.

Des devantures ornées de feuilles de cannabis, des plaquettes de chocolat à l'effigie de Bob Marley... On croirait presque que les coffee shop à la hollandaise sont devenus légaux en Picardie. ll s'agit en fait des boutiques de CBD, bien différentes. Le cannabidiol, molécule dérivée du cannabis et extraite du chanvre, a le goût et l'apparence du cannabis mais sans les effets psychotropes. Sa vente est donc tolérée par les autorités françaises et le CBD semble bien faire un carton dans notre région. A Amiens par exemple, sur les trois magasins qui vendent du CBD, deux ont ouvert en décembre dernier.

Les boutiques de CBD ont le vent en poupe en Picardie Copier

"Ça a le goût mais pas la défonce"

Quand on entre dans cette boutique du centre-ville, c'est bien écrit sur la devanture : "Coffee shop". Sauf qu'ici Olivier se penche sur des bocaux remplis de fleurs de chanvre pour faire des infusions au CBD, "Ça a le goût mais ça n'a pas la défonce". Pas la défonce, même si l'on sent bien l'odeur du cannabis. Olivier recherche l'effet relaxant de cette molécule, "Je veux juste être relaxé, j'ai beaucoup de douleurs aux genoux. Quand je me fais une infusion de CBD, je me sens bien".

Des sucettes au CBD © Radio France

Cet autre client, lui, entre ici à la recherche d'un palliatif au cannabis, "Je suis fumeur de beuh et je voulais essayer pour voir si ça peut être un substitut pour arrêter de fumer. Il y a des côtés nocifs dans la beuh, c'est illégal et ça ralentit un peu trop".

Des infusions ou des préservatifs au CBD

Et il y en a pour tous les goûts selon le vendeur, "On a aussi bien les fleurs que les résines que les huiles de CBD. On peut avoir du thé, du chocolat, des sucettes". Des préservatifs ou du baume du tigre au CBD aussi. Mais au delà de l'expérience rigolote, le message est sérieux, "Il faut savoir qu'il y a deux molécules totalement différentes : le THC et le CBD. Le THC est psychoactif, agit sur le cerveau, le détruit totalement et rend complètement stone. Le CBD agit également sur le cerveau mais pour relaxer".

Alors face aux réticences de certains maires ou habitants, le vendeur l'assure : ce n'est qu'une question de temps avant que les mentalités ne changent. En revanche, le CBD a un prix ! Comptez huit euros la plaquette de chocolat, 15 euros la boîte d'infusions ou 25 euros le baume du tigre.

Des infusions au CBD © Radio France

Des préservatifs au CBD © Radio France

Du chocolat au CBD © Radio France