Les boutiques indriennes se préparent à rouvrir

"On a hâte ! Tellement hâte!" l'enthousiasme transparaît dans la voix de Marina, gérante du concept store Balthazard à Châteauroux. "Nous avons revu un peu l'aménagement de la boutique pour mettre au point un sens de circulation, on a équipé la caisse d'une vitre en plexiglas. On a acheté des lingettes pour désinfecter les objets et on défroissera les vêtements essayés à la vapeur, à 70°C pour ne pas prendre de risque" liste t-elle.

Depuis deux mois que les vitrines ont dû baisser le rideau, les commerçants rongent leur frein. "Bien sûr que le confinement est dur pour tout le monde. Mais nous sommes commerçants, nous aimons le contact avec les gens, on aime voir nos clients, on aime cette relation... Cela nous manque terriblement" explique Valérie, gérante des enseignes Bellissima et Nota Bene à Châteauroux.

Investir pour rouvrir

Au Blanc, Sophie redécouvre presque sa boutique, le Sac à Malice : "J'y suis retournée avec plaisir ! Ca sent bon, c'est joli, ca fait tellement de bien!"

Valérie, Sophie et Marina ont dû réfléchir à la façon de mettre en oeuvre les règles sanitaires pour pouvoir rouvrir. Sophie, par exemple, vend des sacs et des chaussures : "Ce sont des produits qui s'essaient... Donc on demandera aux clientes de choisir ceux qu'elles veulent essayer. On leur mettra de côté, elles viendront essayer au bout de 48h. Et ainsi de suite..."

Chez Balthazard, où Marina vend, entre autres, des vêtements et des bijoux, il a aussi fallu trouver un système : "Pour les bijoux, nous les désinfecterons avec des lingettes. Pour les vêtements, ils seront passés à la vapeur... Et pour essayer, il faudra d'abord nous demander. C'est nous qui servons..."

Valérie, qui vend du prêt à porter, a investi dans des masques : "Nous demanderons à chaque cliente qui veut essayer quelque chose de porter un masque. Et nous passerons les articles à la vapeur après. Pour celles qui veulent, il sera aussi possible d'essayer chez elles..". Valérie propose aussi des gants pour pouvoir toucher sans risque les vêtements, ainsi que du gel hydroalcoolique. Au total, elle a déboursé 400 euros pour rouvrir.

Réflexion sur l'avenir

Toutes les trois ont choisi de tirer des leçons du confinement. Marina, par exemple, a beaucoup usé des réseaux sociaux pour garder le lien avec ses clients : "J'ai proposé un jeu au début du confinement en demandant à mes clients de prendre en photo un objet acheté chez nous dans un décor sympa. Je pensais que ca fonctionnerait une semaine... J'ai reçu des photos pendant tous le confinement ! On a aussi mis en place un service de livraison à Châteauroux que l'on va conserver..."

Même démarche pour Valérie : "On gardera le système de la livraison ! On a beaucoup communiqué avec nos clients via les réseaux sociaux, on a instauré un drive... C'était une période enrichissante !"

Sophie, elle, envisage d'élargir ses activités : "En tant que commerçants, on se pose toujours des questions. Mais là, on a eu encore plus le temps... On pense à trouver des activités complémentaires, pour dynamiser notre activité. On a des pistes... On va voir"...

En attendant, toutes espèrent un retour rapide des clients pour retrouver une activité, après deux mois de fermeture...