Les Bracelets Rouges, saison 3 : le tournage vient de débuter à l'hôpital d'Arcachon

Les Bracelets Rouges c'est cette fiction de TF1 qui met en scène une bande d'ados malades à l'hôpital. Les deux premières saisons ont été un succès avec 5,4 millions de téléspectateurs pour les deux derniers épisodes en mars et avril. On va retrouver pour ce troisième opus les personnages favoris de la série : Roxane, Mehdi, Thomas et Côme de nouveau réunis au centre hospitalier d'Arcachon.

L'équipe de tournage et le personnel de l'hôpital vont cohabiter pendant plusieurs semaines. Il n'est pas question de fermer l'établissement. Mais quand la production a proposé à Julien Rossignol, directeur de l'hôpital, de tourner une troisième saison il n'a pas hésité. TF1 reverse un loyer à l'hôpital et cette somme permet de financer des actions sociales au sein de l'établissement.

Tous les feux étaient au vert pour que la production revienne. Les caméras et les projecteurs cela fait évidemment un peu d'animation mais c'est toujours dans le respect de notre travail. Les équipes ont l'occasion de rencontrer de vrais professionnels de santé et d'être le plus réaliste possible. Ca se sent dans les épisodes.

- Julien Rossignol, directeur de l'hôpital d'Arcachon

Dans ma cité, tout le monde regarde !

Pour cette première scène de la saison trois tournée ce lundi on retrouve l'un des personnages fétiches à la cafétéria de l'hôpital, Aziz Diabate, 19 ans, qui joue le rôle de Mehdi, un garçon hospitalisé suite à un accident de moto. Aziz Diabate tente d'expliquer les raisons du succès :

C'est une série qui parle à tout le monde. Tout le monde peut-être malade un jour. Même dans ma cité, ils regardent TF1, j'y croyais pas. Tout le monde kiffe.

- Aziz Diabate

Les Bracelets Rouges, saison 3, huit épisodes sont en préparation. La diffusion est prévue au printemps 2020.