Les brebis de la discorde au Parc du Mas-Jambost à Limoges

Limoges, France

La pétition a été lancée il y a quelques semaines et compte déjà plus de 21.000 signataires. Non pas que le Clama, le Collectif Limousin d'Action Militante pour les Animaux soit contre l'ecopâturage, mais les trois brebis qui arriveront dans les prochaines semaines dans le Parc de la Roseraie, près de la Zup de l'Aurence, seraient en danger.

C'est ce qu'affirme en tout cas l'un des responsables de l'association Jean-Christophe Dourdet :"On m'a dit qu'un animal d'un pré voisin avait fini en méchoui lors d'une fête. C'est un exemple. Pour nous, c'est un lieu inadapté pour y mettre des brebis. L'été, c'est assez animé. Il y a des barbecues qui s'organisent, sans que je sache d'ailleurs si c'est vraiment autorisé. Il y a pas mal d'alcool aussi qui circule voir de la drogue. Cela pourrait entraîner des comportements désagréables vis à vis des moutons".

Ce n'est pas un environnement serein pour ces brebis

Et au militant de poursuivre :"Le parc est fréquenté par des gens qui utilisent parfois des mobylettes ou des quads qui sont facteurs de nuisances sonores pour les gens et pour les animaux. Il y a aussi le risque de voir les chiens s'en prendre à elles. Ce n'est pas un environnement serin pour ces brebis. Je pense qu'il y a bien d'autres moyens aujourd'hui pour entretenir les parcs, comme le font jusqu'à présent les jardiniers de la ville de Limoges, dont c'est le travail."

Une pétition qui a le don d'irriter Vincent Léonie, l'adjoint au maire en charge de l’urbanisme :"Je rappel que dans les parcs et les jardins de la ville de Limoges, les chiens sont censés être tenus en laisse. Il est interdit de laisser divaguer les chiens. Et les laisses doivent faire au maximum 1 mètre 50. Si vous voulez éviter que les moutons soient effrayés par un chien, il faut déjà que le maître ou la maîtresse s'occupe bien de son chien. Et ces montons auront aussi des abris pour se réfugier."

La mairie de Limoges réplique par la voix de Vincent Léonie

En ce qui concerne la surveillance, l'élu répond également :"En élevage, les moutons ne sont pas surveillés 24h sur 24 ! Là, ce sera sur l'actuel parc de la roseraie, à deux pas des espaces verts. En journée, il y a des jardiniers qui sont là et qui font aussi un peu la sécurité du parc. Et ces animaux seront surtout en face de logements de fonction où logent 2-3 fonctionnaires. Ils seront certes pas constamment à leur fenêtre. Ils ont aussi le droit de se reposer. Mais ils seront à proximité. Je pense qu'on abandonne pas ces brebis. Ils seront surveillés, ce qu'il faudra."

Un Vincent Léonie également offensif concernant les incivilités dénoncées par le Clama :"Je met au défi quiconque de me dire que c'est la réalité du terrain. Non, il n'y a pas des jeunes qui se droguent et qui font la fête et des barbecues tous les soirs dans le parc de la roseraie. Ce n'est pas vrai. J'y vais personnellement, relativement régulièrement, et c'est un parc qui est relativement calme. Non il n'y a pas des quads tous les jours et il n'y a pas que des chiens qui divaguent. Il n'y a pas forcément toute cette insécurité qui est décrite."

L'adjoint à l'urbanisme s'insurge aussi car il y avait une référence à la fête musulmane de l'Aïd dans cette pétition. Il y voit une attaque raciste. Cette référence a été enlevée du texte ce mardi. Une pétition dont la très grande majorité des quelques 21.000 signataires, ne vivent ni à Limoges ni en Limousin. Si le Clama demande au maire de Limoges de renoncer à ce projet, la ville ira bien au bout de sa démarche. Les animaux arriveront dans quelques semaines au Parc de la Roseraie, actuellement en plein réaménagement.