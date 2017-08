Les brestois sont fiers de leur ville et l'affichent !

Dans les magasins, l'identité brestoise s'affiche sur des cartes, des tee-shirts ou des bijoux. Ce phénomène de marketing est récent et fonctionne à fond.

Si vous flânez dans les magasins d'accessoires ou de cadeaux du centre-ville de Brest, vous tomberez certainement sur des objets qui reprennent les symboles de la ville. Hormis les traditionnels tee-shirts, les punch-lines s'affichent sur des cartes et même des tatouages.

Des slogans efficaces

Les slogans sont de plus en plus créatifs. Du traditionnel et efficace "Brest m'aime", au "Nord sud est Brest", l'identité brestoise s'affiche !

Le concept store rue Traverse, Minehaha, joue même sur la tendance en affichant son très british "Brest is always a good idea", comprenez "Brest est toujours une bonne idée".

Le concept store Minehaha affiche son appartenance - Minehaha

La fierté brestoise s'affiche sur le torse

Il y a bien sûr les classiques Tonnerre de Brest et aussi les tee-shirts. La marque A l'aise Breizh propose des sacs "fans de Brest" par exemple, tout comme Paria.

La marque A l'aise Breizh est fan de Brest - A l'aise Breizh

Des cartes et affiches mettent Brest en valeur

Les cartes et affiches reprenant les codes brestois se multiplient. Les graphistes de La Loutre ont créé une affiche originale, mettant en valeur le tout nouveau téléphérique et les plateaux des Capucins. Ce sont elles qui ont trouvé le sympa "Nord sud est Brest".

Les graphistes de La Loutre ont imaginé cette affiche - La Loutre

La librairie Dialogues, emblème culturel brestois, surfe aussi sur la vague depuis un petit moment. Dans la librairie, l'affiche "Les brestoises qui lisent sont dangereuses" est toujours en vente.

Dialogues rend hommage aux brestoises ! - Dialogues

Il existe des cartes postales représentant également les grues du port, affichant clairement "Né à Brest". Ils sont destinés aux Brestois et pas forcément aux touristes.

Sur le site Pilhaouer, on trouve aussi des cartes "Brest m'aime", simple mais efficace, en reprenant le typique "Brest même".

Une carte postale efficace ! - Pilhaouer

Des personnages atypiques, dessinés ou photographiés

Les Ateliers de Louis, rue Pasteur, proposent les "Brest lovers" de Gaëlle Thuayre. Ces objets font penser à des personnages de tatouage old school, revus et corrigés par l'artiste.

La créatrice a imaginé des Brest lovers - Gaëlle Thuayre

Les photos de Brest sont aussi en vogue. Ce que confirme Loic Moillou, qui expose à la galerie Idée Pod. Elles sont vendues, principalement, à des expatriés, nostalgiques de leur cité blanche.