Au volant, les Bretons s'endorment et klaxonnent

Comment se comportent les Français, et plus spécifiquement les Bretons, au volant ? C'est ce que révèle une étude Ipsos commandée par Vinci Autoroutes. Et dans ce septième baromètre de la conduite responsable, les Bretons ne sont pas vraiment bons élèves.

Le constat est alarmant. Alors que le nombre d'accidents mortels sur les routes françaises est en hausse pour la troisième année consécutive, les conduites à risque au volant sont toujours très répandues, notamment chez les moins de 35 ans. Selon le sondage réalisé par Ipsos, 91% des français avouent dépasser les limitations de vitesse et 76% ne respectent pas les distances de sécurité. Ils sont également 29% à lire ou envoyer des textos et des emails tout en conduisant.

Le klaxon très utilisé en Bretagne

Des conduites dangereuses qui s'associent à des incivilités elles aussi en hausse. Comportement agressif, injures, non-respect des distances de sécurité : des actes de plus en plus fréquents chez les français, et ce, quelle que soit la région. D'ailleurs, près de 9 français sur 10 (86%) déclarent avoir déjà eu peur du comportement agressif d'un autre automobiliste.

Et si c'est en Île-de-France ou en région PACA (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) que les automobilistes sont particulièrement énervés, les Bretons, eux, sont les champions du klaxon. 55% avouent l'utiliser de façon intempestive, un taux qui dépasse la moyenne nationale (53%).

Les Bretons sont ceux qui boivent le plus

Chez les bretons, l'alcool et la somnolence sont également préoccupants. En effet, 34% avouent s'être assoupi quelques secondes lorsqu'ils étaient au volant. Un taux en hausse par rapport à l'an passé mais surtout au-dessus de la moyenne nationale. Un phénomène qui s'aggrave en ces périodes de vacances : 84% des Français déclarent se coucher plus tard ou se lever plus tôt lorsqu'ils partent pour un long trajet.

L'alcool reste un problème important en Bretagne. Pourtant, les Bretons se disent de plus en plus conscients des risques. Mais s'autorisent à prendre le volant après 2,7 verres alors que la limite autorisée est fixée à 0,5 g/litre de sang, soit...deux verres seulement. Une liberté qui les fait grimper à la première marche du podium des conducteurs alcoolisés.