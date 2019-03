Les Bretons consomment trop d'alcool

Près d'un quart des Français, soit 10,5 millions d'adultes boivent trop, selon une étude de Santé Publique France. En Bretagne, les chiffres sont encore plus inquiétants.

Les jeunes bretons sont nombreux à reconnaître qu'ils boivent régulièrement plus de 5 verres.

En publiant ces chiffres, Santé publique France alerte sur les risques liés à la consommation d'alcool. Ainsi, une femme qui boit un verre de vin chaque jour pendant un an augmente de 10% le risque de cancer du sein. L'agence sanitaire lance donc une campagne de prévention : "pour votre santé, c'est maximum deux verres par jour, et pas tous les jours".

Le risque de cirrhose existe même chez les gens qui ne sont pas dépendants.

Des risques qui dépassent les seuls dépendants

Les risques pour la santé sont souvent associés à la dépendance, alors que selon Morgane Guillou, addictologue au CHU de Brest : "on peut avoir une cirrhose par exemple, sans être dépendant. Elle ajoute : Dès qu'on atteint une moyenne d'un verre de vin par jour pendant un an, il y a des risques de conséquences médicales".

L'alcool constitue une des principales causes de mortalité évitable avec 41.000 décès par an en France. Alors l'agence Santé publique France rappelle notamment un principe simple, il faut tout simplement se protéger en gardant plusieurs jours par semaine sans aucune goutte d'alcool.

Des chiffres encore plus inquiétants en Bretagne

En Bretagne, la situation est encore plus préoccupante. Chez les plus jeunes par exemple, avec des épisodes de consommations excessives trop réguliers. A 17 ans, ils sont 1 sur 5 à reconnaître consommer plusieurs fois par mois plus de cinq verres d'alcool.

Les études prouvent qu'une consommation élevée entre 18 et 20 augmente considérablement le risque de maladie du foie à l'age adulte. Selon Morgane Guillou, "les jeunes ont une consommation miroir de ce que font les adultes", autrement dit, pour protéger ses enfants ou petits enfants il faut soit même être raisonnable.