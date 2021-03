"Les Bretons ont une grande capacité à bien vivre au Québec"

C'est trois jours après le référendum sur la souveraineté du Québec, le 27 août 1995, qu'Emmanuelle Gélébart-Souilah débarque pour ses études dans la Belle Province. Et elle y est restée. Avec une parenthèse nantaise de sept ans avec son mari et ses enfants, mais un retour dans son pays de cœur début 2019. Aujourd'hui, Emmanuelle est directrice mobilité internationale à Québec international, un organisme non gouvernemental chargé d'attirer des "talents" étrangers, des travailleurs qualifiés pour compenser le déficit démographique de la Belle Province.

La nature et l'environnement

"La Bretagne a fait de moi la jeune adulte que j'étais, raconte Emmanuelle. Mon enfance, mon adolescence, mes premières années d'étude. Et le Québec a fait de moi la femme que je suis." La directrice mobilité de Québec international a fait toute sa carrière au Québec, à l'exception d'une parenthèse de sept en France. "Nous, les Bretons, avons une grande capacité à bien vivre au Québec." Et notamment grâce à notre rapport à la nature. "Les Bretons sont très imprégnés de leur environnement, de la mer, de la nature, ça conditionne quelque part notre identité. Pour les Québécois, c'est la même chose", explique Emmanuelle.

Les quatre saisons québécoises sont très marquées, avec un hiver très froid, un automne superbe. "On ne peut pas se battre contre une tempête hivernale, tout comme on ne peut pas se battre contre la mer d'Iroise déchaînée. Et ça met une certaine perspective dans la vie des gens, ça donne un rythme à notre vie", estime Emmanuelle.

Montrer patte blanche

Et ce rapport à la nature suscite des relations différentes dans la société. "La Bretagne reste une société assez horizontale, avec des rapports qui peuvent être un peu austères au début pour des personnes qui arriveraient de l'extérieur, mais une fois qu'on a montré patte blanche, on est très vite intégré dans les réseaux bretons et à très long terme. _C'est la même chose au Québec_."

Et malgré ces années passées au Québec, Emmanuelle reste "viscéralement Bretonne." "La diaspora bretonne est à peu près présente partout dans le monde, on se reconnait entre nous, il y a une solidarité, une fierté." Et la Brestoise porte aujourd'hui en elle ces deux cultures. "J'ai clairement pris les codes du Québec", poursuit Emmanuelle. "Ils me conviennent. On s'intéresse à la personne plutôt qu'à son ascendance, il y a une proximité qui se fait, _les communication sont directe_s. Les rapports sont plus simples que dans d'autres coins du monde."

Une immigration "choisie"

Depuis 2008, Québec international a contribué à accueillir plus de 5.000 "talents", cela représente, avec les familles, 14.000 personnes. Le Québec a une immigration "choisie", "assumée", explique Emmanuelle Gélébart Souilah. En 2019, 60% de l'immigration au Québec était économique, 23% de regroupement familial et 17% d'immigration humanitaire. Et le taux de chômage y est scandaleusement bas, avec 4,3% de chômeurs dans la région de Québec en novembre 2020, 3% avant la pandémie.

Si l'aventure vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site internet quebecentete.com. Une campagne de recrutement se déroulera du 23 février au 21 mars 2021.