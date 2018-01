Avant le Carrefour de l'Eau qui se tient mercredi et jeudi à Rennes, on évoque l'enquête TNS-Sofres sur ce "que pensent les Bretons de leur eau du robinet" avec Marillys Macé, directrice générale du centre d'information sur l'eau.

Mercredi et jeudi, Rennes accueille le Carrefour de l'eau. Plus de 10 000 participants sont attendus pour parler des métiers de l'eau, de la technique, de la gouvernance, des enjeux sociétaux, de l'innovation et de la recherche en la matière. L'occasion de parler de la qualité de notre eau du robinet avec Marillys Macé, directrice générale du centre d'information sur l'eau. Jeudi lors de ce Carrefour de l'eau, elle présentera les résultats de l'enquête TNS-Sofres sur ce "que pensent les Bretons de leur eau du robinet".

"Les Bretons ont une grande confiance en leur eau du robinet, une eau de qualité" explique Marillys Macé.

"Paradoxalement, les Bretons boivent moins l'eau du robinet qu'ailleurs en France" poursuit la directrice générale du centre d'information sur l'eau.

L'eau en Bretagne est très protégée, il y a un vrai travail sur les ressources et sur les traitements d'eau potable.

Il y a 400 services d'eau potable en Bretagne, avec autant de prix possibles. Mais dans la région, le tarif moyen est un peu plus élevé que dans le reste de la France.