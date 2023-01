Les Bretons se tournent vers la Carsat pour avoir des réponses sur la réforme des retraites

Alors que les syndicats et les oppositions demandent toujours le retraite de la réforme des retraites, elle suscite beaucoup d'interrogations voire d'inquiétudes chez les Français. Nicolas Beney le directeur retraites de la Carsat Bretagne a accepté l'invitation de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique : La réforme a été présentée lundi en Conseil des ministres et sera examinée à partir du 6 février à l'Assemblée nationale. Mardi prochain, le 31 janvier, les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action contre cette réforme. Est ce que déjà votre activité a évolué depuis que l'on en sait un peu plus sur ce texte?

Nicolas Beney : Effectivement, nous avons constaté une augmentation des contacts téléphoniques sur notre plateau. Ça représente environ 30 % d'augmentation par rapport à une période normale d'activité. Et pour rendre ça un peu concret, c'est 300 appels de plus à traiter chaque jour sur notre plate forme. Mais évidemment, nous organisons pour répondre au mieux.

Vous avez des gens en plus pour répondre à ces appels?

Alors effectivement, on a huit collaborateurs qui nous avaient rejoint en renfort en fin d'année dernière en prévision de ce début d'année. Et puis, nous avons organisé aussi la mise en place d' un simulateur sur le site assuranceretraite.fr qui permet, sans avoir besoin de nous contacter au téléphone, d'avoir un début de réponse sur les impacts potentiels de la réforme pour sa situation personnelle.

Ce simulateur a été pris d'assaut ces derniers jours... on arrive à s'y connecter désormais?

Alors tout à fait. Il rencontre un grand succès. On a un peu plus de 600 000 connexions depuis moins de deux semaines et c'est le conseil que je donne à vos auditeurs pour avoir des réponses assez rapides et sans peut être passer par une file d'attente sur le plateau téléphonique. Allez vous connecter sur internet pour avoir un début de réponse.

De quoi a-t on besoin? De sa date de naissance? De son numéro de sécurité sociale?

Alors il faut répondre à quelques questions assez simples. Donc effectivement, la date de naissance, vous avez raison. Et puis ensuite, quelques questions, notamment savoir si vous comptez partir prochainement à la retraite, préciser le nombre de trimestres que vous avez pu déjà cotiser et ensuite en deux ou trois minutes, vous avez la projection de votre situation.

Qui sont les gens qui vous appellent? Des gens proches de la retraite, qui étaient en train de la préparer ou même des plus jeunes finalement, qui sont concernés dans plus longtemps?

Alors c'est un peu tous ces profils, à vrai dire. Habituellement, on a plutôt des appels des personnes qui ont des dossiers en cours. Là, on a à la fois des personnes qui ont des dossiers en cours et qui demandent s'ils vont être impactés. D'autres personnes qui sont plutôt à quelques mois de la date envisagée et qui souhaitent connaître les impacts éventuels. Et puis également d'autres questions qui peuvent se poser par rapport à ce qu'ils ont pu entendre en termes d'annonces.

L'une des mesures phares de cette réforme des retraites, ce serait le recul de l'âge de départ à 64 ans au lieu de 62. Qu'est ce que vous pouvez déjà répondre à ceux qui vous demandent s'ils vont travailler deux ans de plus?

Alors la première question à se poser c'est "est ce que je suis concerné par la réforme?". Très clairement, on ne l'est pas si on est né avant le 1er septembre 1961. Aujourd'hui, pour ces gens là, ce sont les règles de droit actuel qui s'appliquent. Par contre, à partir du 1ᵉʳ septembre 1961, vous avez un décalage de l'âge légal de départ deux ou trois mois par génération et ça c'est le type de réponse que nous pouvons apporter. Et puis, quand on rentre dans des sujets un peu plus pratiques, nous rappelons qu'il faut un peu patience car comme vous l'avez annoncé, il s'agit d'un projet de réforme. Les mesures annoncées ne sont pas encore applicables. Elles le seront quand la loi sera votée. Et donc nous orientons vers le simulateur pour avoir une idée de ce que pourraient être les incidences. Mais nous leur rappelons qu'il faut tout de même attendre que le processus législatif aille à terme.

La polémique de ce début de semaine, concerne les femmes qui seraient plus pénalisées par cette réforme des retraites que les hommes. Ce sont des inquiétudes que vous entendez aujourd'hui à la Carsat Bretagne?

Les questions que nous avons sont plus des questions d'ordre personnel. Donc nous n'avons pas spécifiquement des remarques de ce type. Après, il peut y avoir effectivement des appelants qui sont inquiets à ce sujet là. Mais nous avons vraiment tout type de questionnements. Je n'ai pas eu de retours spécifiques par rapport à cette thématique là, même si sans doute ça doit correspondre à des préoccupations d'auditeurs.

Est ce que vous pouvez répondre sur le montant de la pension?

Nous avons effectivement des simulateurs qui vous permettent de projeter les montants de votre retraite. Par contre, dans le cadre du projet de réforme, nous n'avons pas encore ces éléments. Donc nous indiquons effectivement aux personnes qui nous sollicitent plutôt de patienter. Ensuite, il y a quand même des questions qui sont posées sur les annonces relatives aux petites pensions. Et là encore, nous sommes dans l'attente des précisions pour savoir comment, concrètement, nous allons pouvoir mettre en œuvre ce dispositif qui n'est pas encore précisé complètement.