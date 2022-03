Les Bretons solidaires avec l'Ukraine

La guerre en Ukraine a commencé il y a presque une semaine et les combats se poursuivent. Les réfugiés sont toujours plus nombreux, un million de personnes a déjà quitté son logement, 677 000 ont même passé les frontières.

Cette guerre émeut beaucoup de Bretons, et d'ailleurs la solidarité s'organise un peu partout dans la région.

Des dons recueillis déjà par les associations

Partout en Bretagne, la solidarité avec les Ukrainiens s'organisent et les associations caritatives ont déjà reçu de nombreux dons en argent mais aussi en matériel.

All Behind Ukraine rassemble des dons pour faire partir un convoi d'aide humanitaire en début de semaine prochaine. La mairie de Rennes a mis à disposition des locaux sur le site Moulin du Comte pour le stockage et le conditionnement des dons qu'ils ont collectés ces derniers jours.

Les communes d'Hennebont, Calan, près de Lorient ouvrent à leur tour des points de collecte pour l'Ukraine. Vous pouvez déposer des produits de premières nécessités à l'accueil de l'hôtel de ville. Même chose à Mellac dans le Finistère, jusqu'à samedi 17 heures et à Rédéné jusqu'au 11 mars. Les dons sont à déposer pour Caudan au CCAS.

A Lorient, en un après-midi, la ville a recueilli 300 colis lundi.

La ville de Quimper organise une collecte à l'hôtel de ville et dans les mairies de quartiers, alors que le collectif des Ukrainiens du Finistère vient de faire partir un petit camion de produits de première nécessité.

La Protection Civile recueille aussi les dons des particuliers partout en Bretagne et l'association a ouvert une plateforme de dons sur son site. Même chose du côté du Secours Populaire avec une possibilité aussi de faire des dons financiers qu'il est possible de faire en ligne.

Propositions d'hébergement

La Préfecture de Bretagne recense, par le biais des mairies, les adresses et coordonnées des particuliers qui peuvent héberger des déplacés ukrainiens.

Le collectif Solidarité Bretagne Ukraine recueille aussi les propositions d'hébergement solidaire à l'adresse suivante : solidarite-bretagne-ukraine@hotmail.com.

Rassemblements de soutien

Depuis le début de la guerre, les manifestations de soutien se multiplient en Bretagne. Ce mercredi 2 mars plusieurs rassemblement sont à nouveau organisés :

A Landerneau à 18h devant la mairie à l'initiative du collectif Landerneau pour Tous

A Rennes place de la République à 18h

A Saint-Malo à 18h sur l'esplanade Saint-Vincent

A Vannes sur l'esplanade Simone Veil également à 18h

A Morlaix place des Otages à 18h

A Lannion devant la mairie, à 18h à l'appel de l'UDB

A Quimper, environ 400 personnes se sont rassemblées mardi soir malgré la pluie, à l'appel de la mairie, en solidarité avec la population ukrainienne.

Drapeau ukrainien sur les frontons des mairies bretonnes

Autre marque de solidarité bretonne envers l'Ukraine, le drapeau du pays flotte désormais sur les frontons de plusieurs mairies de la région. C'est le cas notamment à Rennes, Landerneau, Vannes, Saint-Malo, Hennebont ou Saint-Brieuc.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix