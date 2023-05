Les Britanniques de Dordogne derrière leur télé pour suivre le couronnement de Charles III

Saucisses, bacon, œufs, et les fameux beans à la sauce tomate. Voilà un "typical english breakfast", un petit-déjeuner royal pour vivre la cérémonie de couronnement du roi Charles III à L'Entente cordiale, un bar d'Abjat-sur-Bandiat.

Dans ce petit village du Périgord vert, la communauté britannique est importante, ils sont plus de 120, alors il fallait bien marquer le coup pour cette grande cérémonie "qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie", comme dit Mark.

On se serait presque cru dans un pub londonien. Des ballons bleus, blancs et rouges étaient accrochés au plafond, des petits drapeaux dans les verres de bière, même la serveuse s'est peint les ongles aux couleurs de l'Angleterre. "C'est un moment historique", dit Ann, les yeux rivés sur l'écran géant accroché au mur.

"C'est notre roi"

On aperçoit le carrosse doré quitter Buckingham palace et arriver jusqu'à Westminster Abbey. "On était très tristes quand notre reine est morte, mais maintenant c'est notre roi. C'est un processus très ancien, que tous les rois et reines d'Angleterre ont traversé pendant des centaines et des centaines d'années", explique Mark, une bière à la main.

Au premier rang, juste en dessous de la télévision, une femme s'essuie les yeux avec un mouchoir. "Il sera un bon roi. Je suis très fière. De nos jours c'est bien d'avoir quelqu'un à la tête d'un Etat qui ne change pas", sourit Marylin. Ici, tous ne voient pas la monarchie d'un aussi bon œil qu'elle, mais chacun sait apprécier la tradition.

Bleu-blanc-rouge jusqu'au bout des ongles. © Radio France - JDB