Les Britanniques de Haute-Vienne se préparent aux funérailles de la reine Elizabeth II

Emily veut prendre le temps de regarder la cérémonie et ainsi rendre hommage à sa reine. "J'ai beaucoup d'émotions à lui dire au revoir. Le fait de se dire qu'elle ne sera plus là… C'est dur" s'épanche la Britannique. Cet amour de la reine, elle le partage avec sa petite sœur. Cette dernière n'ira pas au collège et pourra ainsi suivre la cérémonie à la télévision. En revanche, Emily ira quand même au travail mais regardera les images de Westminster (Londres) au Wall Street Café à 12h30 avec l'ensemble de son équipe du Wall Street English (anciennement "Institute"), faute de pouvoir se rendre en Angleterre.

Un évènement à ne pas rater à la télévision

Frances Stephen, une Britannique installée depuis des années à Chateauponsac, dans le nord de la Haute-Vienne, restera également scotchée devant sa télévision pour suivre les funérailles. "Je suis triste et choquée. Mais au moins, je me dis que la famille était là pour elle". Une bonne partie de la famille royale avait effectivement fait le déplacement en urgence jusqu'au château de Balmoral, en Ecosse, où se trouvait la reine le 8 septembre dernier. Toute la famille royale sera également présente aux funérailles, ainsi que 2000 autres invités, dont des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées.

Je veux célébrer la vie de la reine

Hélène s'occupe de l'organisation de cette journée au Wall Street English. Elle prévoit même de s'habiller en noir pendant le visionnage de la cérémonie. Mais changement de costume dans l'après-midi : l'équipe s'habillera de toutes les couleurs pour rendre hommage aux célèbres tenues de la reine. Au programme : "toast" et discours sur la reine. "On va faire aussi une activité de fabrication de chapeaux, comme ceux de la reine" se réjouit Hélène. "Je veux célébrer sa vie" ajoute-t-elle. Ils termineront cette journée d'hommage par le chant du nouveau "God Save The King".

Pas de drapeaux en berne pour la reine dans certaines communes

Malgré la demande de la Première Ministre, Elizabeth Borne, de mettre les drapeaux en berne pour cet évènement, certains maires ont d'ores et déjà refusé de s'y plier. C'est le cas du maire de Saint-Setiers (plateau de Millevache), Daniel Maziere. "Nous sommes dans un pays républicain, je ne vois pas pourquoi on mettrait les drapeaux en berne. Je préférerais le faire pour un homme comme Gorbatchev (homme d'Etat soviétique). Elle n'a rien fait du tout pour la France et l'Europe" explique le maire.