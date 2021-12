Les Britanniques de la Manche, privés une fois de plus de leurs proches pour Noël à cause du Covid

Ils sont environ 7 300 Britanniques à vivre en Normandie, et la semaine dernière, ils ont appris que leurs proches qui vivent au Royaume-Uni ne pourraient pas venir en France pour les fêtes. Depuis le samedi 18 décembre, seuls les voyageurs avec un "motif impérieux" peuvent traverser la Manche et à l'arrivée, test obligatoire et isolement pendant 48 heures si le test est négatif, sinon pendant 7 jours.

Annonce brutale pour certains, pas une surprise pour les autres

Kate Beaton est Anglaise, elle vit à Cherbourg-en-Cotentin, et la semaine dernière, les annonces des nouvelles restrictions sanitaires pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni l'ont prise un peu de court. Ses parents devaient venir dans la Manche pour les fêtes, voyage annulé au dernier moment. "J'avais déjà tout commandé," confie Kate Beaton, "j'ai une très grosse dinde qu'on va manger à quatre !" Kate espérait pouvoir passer les fêtes avec tout le monde, "on ne s'attendait pas à ce que cela soit aussi compliqué cette année," avoue-t-elle.

De son côté, Alison Weatherhead, Manchoise d'adoption depuis plus de 25 ans, se doutait que cela allait encore être compliqué cette année : "Je crois que tout de suite, rien ne nous surprend. Vu ce qui se passe en Europe et en Grande-Bretagne avec le (variant) Omicron qui se répand très vite, franchement, on n'est pas très surpris." Alison espérait tout de même voir sa mère qui devait faire le déplacement depuis Birmingham pour Noël et a elle aussi dû annuler.

Trouver des solutions pour se voir tout en restant chacun de son côté de la Manche

Pour ne pas passer les fêtes sans voir du tout ses parents, Kate a une solution :"On va faire un Noël par webcam," annonce-t-elle, "on va mettre la caméra sur la table et souhaiter Noël à distance." Une option un peu trop acrobatique pour Alison qui se dit que ça a l'air bien compliqué. "Dans le passé, on avait organisé des quiz avec les deux sœurs de la famille, mon neveu et ma mère," explique Alison, "c'est peut-être vers cette piste-là qu'on va aller." La Britannique ira elle-même en Angleterre voir sa famille dès que ce sera de nouveau possible pour rattraper les fêtes passées séparément. Et elle l'assure, elle fera Noël en février ou à Pâques s'il le faut !