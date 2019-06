Les buralistes, cœur de cible du Vap'Est, le premier salon dédié aux professionnels de la vape dans le Grand-Est

L'Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson accueillait ce dimanche 23 juin Vap'Est, le premier salon dédié à la cigarette électronique dans le Grand-Est. Un événement réservé aux professionnels, et destiné notamment aux buralistes, LA nouvelle cible du marché de la vape.

Ce dimanche 23 juin 2019, l'Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson accueillait Vap'Est, le premier salon dédié à la cigarette électronique dans le Grand-Est. Un événement réservé aux professionnels, et destiné notamment aux buralistes. Avec les hausses successives du prix du paquet de cigarettes (qui atteindra 10 euros en 2020), les buralistes sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la cigarette électronique, dans laquelle ils voient un moyen de se diversifier davantage. Ces buralistes sont d'ailleurs LA nouvelle cible du marché de la vape.

Noix de coco, citron eucalyptus, bonbon caramel, menthol, il y en a pour tous les goûts. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Avec sa gamme de produits de vapotage exotiques, Pierre, l'un des exposants, espère convaincre les buralistes d'acheter ses cigarettes électroniques. "Le marché des buralistes est très important puisque la cigarette électronique est un excellent moyen pour arrêter de fumer. Or le sevrage tabagique s'adresse aux consommateurs de tabac qui se trouvent ... dans les bureaux de tabac". Installé au stand d'a côté, Nicolas acquiesce. "La presse n'était plus rentable du coup, il y a deux ans, je l'ai remplacé par d'autres activités, comme la cigarette électronique qui marche beaucoup mieux. Ça fait partie de la diversification de notre activité", estime ce buraliste de Haute-Savoie.

Ce dimanche 23 juin 2019, l'Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson accueillait Vap'Est, le premier salon dédié à la cigarette électronique dans le Grand-Est. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Pourtant, les buralistes ont longtemps été opposés à la vente de cigarettes électroniques. "Il y a sept-huit ans, quand le produit du vapotage est arrivé, la profession a été inquiète pensant être cannibalisé, explique Philippe Coy, président national de la confédération des buralistes, mais aujourd'hui c'est une évolution nécessaire du métier, tout simplement parce que le consommateur est à la recherche de ce produit". Aujourd'hui, en France, plus de la moitié des buralistes vendent des cigarettes électroniques.