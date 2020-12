Les buralistes de la Haute-Vienne solidaires pour distribuer les calendriers des pompiers

Les buralistes de la Haute-Vienne tendent la main aux pompiers. Depuis quelques jours, ils mettent à disposition le calendrier des pompiers que ces derniers ne peuvent plus distribuer à domicile pour cause de Covid. Une opération quasi unique en France et très appréciée par les sapeurs pompiers.

Pas de distribution de calendriers à domicile pour les pompiers cette année, la crise sanitaire leur interdit de faire du porte à porte du moins jusqu'au 15 décembre date à laquelle le gouvernement lèvera peut être le confinement et où ils pourront reprendre leurs tournées. Mais en attendant il fallait les aider et c'est ce qu'ont décidé de faire les buralistes de la Haute-Vienne en mettant à disposition dans leurs commerces les calendriers des pompiers. Chaque client versant le don qu'il souhaite comme à la maison.

"Là c'est eux qui ont besoin de nous, il fallait être solidaire"- un buraliste de Limoges

"L'idée nous est venue tout naturellement" explique Cédric Rothkegel, patron du bureau de tabac "le Corona" à Limoges et qui participe à cette opération de solidarité. Dans son commerce les calendriers des pompiers sont bien visibles. "La population a besoin des pompiers toute l'année et là c'est eux qui ont besoin de nous, donc c'était important d'être solidaires" explique le buraliste". Car l'intégralité des dons est reversée à l'amicale des sapeurs pompiers de Limoges pour ses œuvres sociales. "Ce n'est pas un travail supplémentaire pour nous, c'est juste un plaisir de les aider" précise pour sa part Laurent Baranger, le secrétaire général de la fédération des buralistes de la Haute-Vienne.

Une aide précieuse pour les amicales de pompiers

L'aide des buralistes est tombée à pic pour les pompiers qui réfléchissaient à la manière de diffuser le plus largement possible leurs calendriers. "ça va bien nous arranger car même si on reprend nos tournées à domicile après le 15 décembre on n'aura pas le temps de passer partout" explique Christophe Picout, le président de l'amicale des sapeurs pompiers de Limoges". Chaque année à Limoges ce sont habituellement 40 000 calendriers qui sont distribués contre un don moyen de 5 euros. Christophe Picout espère pouvoir en écouler cette fois ci au moins la moitié notamment grâce à l'aide des buralistes.