Les buralistes de Loire-Atlantique interpellent les parlementaires au travers d'une pub parue dans la presse locale

Les buralistes de Loire-Atlantique estiment que la hausse du prix du paquet de cigarettes annoncée il y a deux semaines par la ministre de la Santé précipitera la fermeture d'une vingtaine de bureaux de tabac dans le département, et autant en Vendée.

C'est une campagne publicitaire nationale déclinée département par département. En Loire-Atlantique, dans la presse locale, elle occupe la moitié d'une page.

On y voit la devanture d'un bureau de tabac fermé depuis si longtemps que sa vitrine est entièrement taguée. Et cette légende : 10 euros le paquet c'est l'explosion de la contrebande, des villages qui meurent, des quartiers qui se vident. Voulez-vous une France sans buralistes, sans proximité ni lien social mesdames et messieurs les parlementaires ? En Loire-Atlantique, deux commerces ont déjà fermé cette année, un dans le centre ville de Nantes rue Fouré, l'autre à Chateaubriant. Pour le président de la Chambre Syndicale dans le département, Philippe Glory, c'est le début de la fin.

Le paquet le plus vendu dans le monde, en France il est à 7€, en Espagne à 4€95, au Luxembourg à 5€50. Si on nous passe le paquet à 10 euros sans que nos voisins augmentent, c'est impossible ! "

D'après la chambre syndicale de Loire-Atlantique il y a aurait une vingtaine de bureaux de tabac en sursis dans le département. Autant en Vendée. Son président dénonce une contrebande déjà bien présente. D'après une étude qui se base sur l'origine des mégots collectés dans les poubelles, près d'une cigarette sur trois serait achetée illégalement.

La contrebande c'est un très grand soucis. Aujourd'hui, rien que sur Nantes on est à 27% de contrebande. Sur internet, via facebook il y a des listes qui vendent du tabac.

Philippe Glory, buraliste à Rezé et président de la Chambre syndicale des buralistes de Loire-Atlantique. © Radio France - Pascale Boucherie

Les buralistes prévoient de manifester à Paris ce mercredi. La Vendée et la Loire-Atlantique enverront une délégation dans le cortège.

A SAVOIR : La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé il y a deux semaines (mercredi 20 septembre) six hausses du prix du tabac pour arriver à 10 euros le paquet fin 2020, à commencer par une augmentation de 35 centimes d'ici la fin de l'année et d'un euro en mars 2018.