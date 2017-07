Les buralistes de Loire-Atlantique ne veulent pas du paquet de cigarettes à 10 euros

Les buralistes sont en colère contre le projet d'augmentation du paquet de cigarettes à 10 euros. Ils ont mené des actions dans plusieurs départements ces dernières heures en visant les radars routiers. En Loire-Atlantique, 8 appareils ont été recouverts d'un sac poubelle.

Comme plusieurs de leurs confrères dans d'autres départements, les buralistes de Loire-Atlantique ont mené jeudi soir une action pour dénoncer le projet d'augmentation du paquet de cigarettes à 10 euros. Huit radars de contrôle de vitesse ont été recouverts de sacs plastiques noirs, et de tracts revendicatifs. Le président de la chambre syndicale des buralistes de Loire-Atlantique, Philippe Glory justifie le choix des cibles : "Les radars, c'est un peu le symbole de l'Etat et c'est lui qui est visé. Lorsqu'on entend notre ministre de la santé et notre président annoncer qu'ils vont passer le paquet de cigarettes à 10 euros, sans plus de précision sur les délais et les échéances, alors que nos voisins européens n'augmentent pas les prix, ou les baissent comme la Belgique, on n'est pas d'accord !"

L'un des radars recouverts par les buralistes près de Nantes - Chambre syndicale des buralistes de Loire-Atlantique

"Nous ne sommes absolument pas contre une politique de santé, mais pour une politique de santé intelligente, poursuit Philippe Glory En Allemagne, le paquet de cigarettes est moins cher qu'en France, mais les actions de préventions en direction des jeunes sont très importantes"

En Loire-Atlantique, près d'un paquet de cigarettes sur quatre a été acheté à l'étranger

Pour les buralistes, cette augmentation va encore inciter les fumeurs à se procurer du tabac à l'étranger : "Selon une étude du cabinet KPMG, cette concurrence étrangère représente 27% des ventes de tabac en France, et 23% pour la Loire-Atlantique alors que nous sommes loin des frontières. On n'imagine pas l'importance de ce marché parallèle." insiste Philippe Glory.