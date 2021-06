Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour le second tour des élections départementales et régionales en Dordogne. Au premier tour, seuls 41% des inscrits sont allés voter.

Les bureaux de vote ont ouvert en Dordogne pour le second tour des élections départementales et régionales

Les bureaux de vote ont ouvert à huit heures ce dimanche matin, pour le second tour des élections départementales et régionales en Dordogne. Ils le restent jusqu'à 18 heures. La participation sera particulièrement scrutée ce dimanche, après le taux d'abstention record de 59% dans le département pour le premier tour dimanche dernier.

Les bulletins de vote sont arrivés dans le canton Vallée de l'homme

Dans le canton Vallée de l'homme, les candidats et les présidents de bureaux de vote se sont fait une belle frayeur. Les bulletins de vote pour l'élection départementale dans le canton n'ont pas été livrés à temps, il en manquait dans près de la moitié des communes du canton. Elus et candidats se sont démenés tout le weekend pour récupérer les bulletins non-utilisés au premier tour, afin qu'ils soient là ce dimanche pour voter au second tour. Certains candidats ont même dû réimprimer des bulletins de vote pour qu'il y en ait assez pour chaque bureau. Ce dimanche, tout était rentré dans l'ordre pour l'ouverture des bureaux.