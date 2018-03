Ce dimanche, sept candidats ont participé au concours du Bus d'or organisé par la régie Péribus. Un QCM et surtout un parcours de manipulation des bus, le concours était serré.

Périgueux, France

Chauffeur, chauffeur si t'es champion slalome bien entre les plots ! A Périgueux, pour la troisième année consécutive Péribus organise son concours des Bus d’or.

Cette année, sept candidats, tous chauffeurs de bus professionnels, devaient faire plusieurs épreuves. D'abord répondre à un QCM sur le code de la route et l'attitude à adopter en tant que conducteur et la deuxième étape, la plus redoutée, était le parcours d'obstacles. Chacun des candidats devait conduire dans un circuit balisé par des plots sans les toucher. Une épreuve technique dont le vainqueur participera à la grande finale qui aura lieu à Paris avec des conducteurs de bus de toute la France.

Cette année pour la première fois, c'est une femme qui a remporté le titre du Bus d'or de Péribus. Elle s'appelle Mylène Lantignac, elle travaille à Péribus depuis huit ans et elle est très fière de son titre : "C'est un monde encore très masculin et je suis contente de montrer aux hommes ce dont je suis capable, ça change de voir une femme gagner !"

Mylene ira donc disputer la finale nationale des Bus d'or à Paris en juin avec les autres lauréats des réseaux de bus de toute la France. Un challenge qui ne fait pas peur à la Périgourdine.