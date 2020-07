Les bus de Chronoplus seront dorénavant reliés en temps réel au commissariat de Bayonne

La convention signée ce jeudi matin engage Kéolys, l'Etat, la justice, la police, Bayonne, Anglet et Biarritz

Sécuriser le réseau Chronoplus a été une priorité des instances dès l'agression et le décès de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus bayonnais mortellement frappé par des voyageurs le vendredi 5 juillet. Une convention engageant Kéolys ( l'exploitant du réseau Chronoplus), la police nationale, la justice, les villes de Bayonne, Biarritz, Anglet, le SMPBA ( syndicat des mobilités Pays Basque Adour) et évidement l'Etat via la préfecture.

Le point le plus notable, c'est un système de géolocalisation et d'écoute en temps réel au commissariat de Bayonne. La police nationale disposera du même écran que les régulateurs au PC de Chronoplus. La police sera ainsi à même d'intervenir beaucoup plus rapidement puisque informée à l'instant T d'un incident éventuel. Elle n'interviendra en revanche que sur demande des régulateurs du PC de Kéolys.

Intervention rapide de la Police Nationale et de la justice

Il y aura aussi une suivi hebdomadaire des agressions et, c'est le souhait des protagonistes, une plus grande implication de la justice. Il s'agit que les incidents ne restent pas sans suite. La justice entend ainsi pouvoir intervenir dans le temps de la Flagrance.

Il faut arrêter, dit Eric Spitz, le préfet de Bayonne, _" la culture de l'entre-soi" ;_en clair, ce n'est pas aux chauffeurs de tout régler dans leur bus. Ils doivent être secondés efficacement, c'est d'ailleurs en partie pour cette raison que depuis deux semaines, des vigiles sont dans chaque trambus jour et nuit. Kéolys proposera dès la rentrée de nouvelles formations à ses équipes.

Les policiers municipaux de Bayonne, Anglet et Biarritz seront dorénavant habilités à intervenir dans les bus même si ce n'est pas sur leur commune.

Signature de la convention relative à la sécurité du réseau de transport public Chronoplus © Radio France - Céline Arnal

Une police des transports et une convention étendue à tout le département

Très vite après le drame, les maires avaient émis l'idée d'une police des transports. Le projet est toujours d'actualité mais ne prendra forme qu'à l'automne.

Quant à étendre ces mesures aux autres réseaux de transports en commun du pays basque comme Hégobus ou Proxibus , c'est également prévu. Sur l'agglomération de Pau, une réunion est déjà annoncée pour la semaine prochaine pour le réseau Idélis, qui possède déjà d'ailleurs ce système de géolocalisation en temps réel au commissariat de Pau.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d'ailleurs demandé à tous les préfets de France un rapport sur les différents réseaux avant le 31 juillet.