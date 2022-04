"Les bus sont vides, ça nous fait mal au coeur", les bus du Cap Cotentin à 1 euro remis en question

Au départ, ce collectif d'entreprise était opposé à la "taxe mobilité", imposé par l'Agglomération du Cotentin, qui sert à payer les bus Cap Cotentin à 1 euro. Maintenant, qu'elles payent cette taxe, fixée à 1.5% du total de la masse salariale, ces 65 entreprises ne rechignent plus sur le coût de cette taxe, mais sur son utilité.

"22 millions d'euros pour des bus vides ?"

"Nous sommes d'accord pour participer à ce service et payer la taxe, sauf qu'aujourd'hui, nous voyons les bus vides. Peu d'habitants semblent les utiliser. Croiser un bus de 50 places, avec le chauffeur et deux personnes, c'est vraiment dommage", explique Daniel Morel, dirigeant de la menuiserie AMC Foliot, à Valognes.

"En tant qu'artisans, nous traversons le Cotentin pour travailler et souvent, nous croisons ces grands bus sans personne dedans. Nous ne remettons pas tout en cause, mais ce sont presque 22 millions d'euros de "taxe mobilité", versée en une année, pour des bus vides", continue Daniel Morel.

Des horaires des bus peu adaptés aux personnes qui travaillent

Ces entreprises locales, payent la taxe mobilité, entre 5.000 et 45.000 euros, par an, en fonction de leur nombre de salariés. "Si vous voulez, le bus à 1 euro, c'est une bonne idée, mais peu de personnes les utilisent, même nos salariés ne peuvent pas. Les horaires ne sont pas adaptés. Elles sont soient trop tôt ou trop tard", ajoute Anthony Langlois, gérant de la société Lefèvre, électricité à Tollevast.

"Les 18.000 euros que je paye chaque année pour cette taxe mobilité, finalement, je pourrais les reverser directement à mes salariés pour les aider à financer leur essence. Là, je paye, mais pour quel résultat ?", s'interroge Agnès Beuve, dirigeante de BigMat, entreprise de matériaux à Saint Sauveur Le Vicomte.

De trop grand bus, peu économiques et écologiques

Le collectif ne comprend pas pourquoi, les bus sont aussi grands alors qu'ils roulent presque à vide. "Ce n'est pas du tout écologique de voir ces bus vides, alors qu'ils consomment 30 litres au cent (litre de carburant pour 100 kilomètres)," ajoute Jean-Jacques Amiot, de l'entreprise Amiot Espaces Vert à Valognes.

Les entrepreneurs soulignent aussi un autre aspect : "Avant la mise en place du réseau Cap Cotentin, nous avions soumis l'idée de mettre en place des minibus, pour voir si les habitants allaient utiliser ce mode de transport. Dans l'entreprenariat, on commence petit et on adapte notre offre en fonction de la demande. Pourquoi, mettre sur route de grands bus, lourds s'il n'y a personne ? ", continue Daniel Morel.

"On veut inciter les habitants à prendre les bus."

Les 65 entreprises ont décidé de communiquer sur ce réseau de bu par une campagne d'affichage. "Nous avons imprimé des affiches et des flyers pour inciter les habitants à prendre les bus. Nous nous sommes mobilisés pour payer l'impression de ces documents, car nous souhaitons communiquer avec l'aide des commerces, des mairies et des élus sur ce nouveau mode de transport" explique Jean-Jacque Cottebrune, dirigeant de l'entreprise Lejeune à Négreville.

Le collectif d'entreprises incite les habitants du Cotentin à prendre le bus, à travers ces affiches © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Nous avons aussi publié ces affiches sur Facebook et les réseaux sociaux, car nous voulons que ces bus soient utilisés. Et puis, ce dimanche 10 avril, nous irons dans les bureaux de vote pour parler aux élus et aux habitants. Notre objectif est de comprendre, si ces bus que nous payons sont utiles aux habitants du Cotentin," conclu Anthony Langlois.

Depuis le lancement, 1 949 909 voyages ont été effectués

Pour l'Agglomération du Cotentin, cette observation n'est pas tout à fait juste. Dans un communiqué, elle confirme que près de deux millions de voyages ont été effectués en sept mois sur le réseau Cap Cotentin.

Selon les données de l'Agglomération, la fréquentation a bondi de 42% sur certaines lignes intercommunales, notamment, les lignes A (Cherbourg/La Hague), B (Cherbourg/Siouville), C (Cherbourg/Valognes via le Val de Saire), D (Cherbourg/Valognes via Sottevast) et E (Cherbourg/Bricquebec).

Quant aux nombres précis de voyageurs, pour l'instant, l'Agglomération n'a pas transmis les chiffres.