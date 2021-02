Les cabanes perchées ont beaucoup de succès en Mayenne

Pas de séjour au ski possible pour ces vacances de février à cause de la Covid-19 mais pas question de faire totalement une croix sur les vacances. Vous êtes nombreux à opter pour des séjours plus courts, plus proches et plus insolites ! Au domaine de La Chouette Cabane à Pommerieux près de Craon, l'idée de passer la nuit dans une roulotte ou dans une des trois cabanes perchées dans les arbres séduit beaucoup.

Le concept a de quoi plaire, une arrivée au milieu d'une ancienne ferme, les oiseaux pour seul bruit, il ne reste plus qu'à marcher un peu dans l'herbe et à lever la tête pour découvrir votre cabane. L'une d'entre elles s'appelle la cabane Hulotte. C'est un endroit idéal pour les couples selon Gwendoline Houtin, propriétaire du domaine, "vous êtes face au plus grand étang du domaine."

La cabane Hulotte au domaine de La Chouette Cabane à Pommerieux © Radio France - Aurore Richard

Les derniers locataires de cette cabane, c'est un couple qui vient du département. Ils ont préféré partir près de chez eux pour profiter au maximum. Sébastien n'avait pas vraiment le choix : "Il y a un couvre feu à 18 heures qu'il faut respecter. Nous sommes donc partis directement après le travail. On est arrivé en 30 minutes, c'est très bien !"

Une fréquentation en hausse par rapport à 2019

Il n'y a pas que des Mayennais ici mais aussi des Parisiens. Plus nombreux même cette année selon la propriétaire, ils sont arrivés dès le début de leurs vacances à la mi-février. "On a gagné une semaine de plus d'occupation par rapport aux autres années. On sent vraiment que les Parisiens ont envie de sortir, d'aller au grand air et d'enlever leurs masques donc on les récupère", explique Gwendoline Houtin.

Cela se voit sur le calendrier des réservations. Il n'y a plus un seul samedi de libre jusqu'au mois de juillet. Mais rassurez-vous, il reste encore de la place en semaine.