Les cabaniers des Aresquiers devant le tribunal adminitratif de Montpellier

Le sort des cabaniers des Aresquiers à Frontignan est suspendu à la décision du tribunal administratif de Montpellier. Leur recours contre la procédure d'expulsion était examiné ce jeudi.

Les cabaniers des Aresquiers à Frontignan vont-ils devoir faire leurs valises? Le tribunal administratif de Montpellier examinait ce jeudi leur recours contre l'ordre de démolition de ces habitations situées en zone rouge.

La préfecture a ordonné l'an dernier la destruction de ce quartier, habité pourtant depuis plus d'un siècle. 32 maisons, dont un tiers sont des résidences principales. Les autorités invoquent le risque de submersion, mais aussi la nécessaire préservation de cette zone naturelle classée. Arguments repris par le rapporteur public lors de l'audience.

"Dans notre région, combien de gens ont été inondés chez eux? C'est pas pour ça qu'on les fait partir et qu'on casse leur maison!"

Le risque de submersion, cet argument met Catherine Schön en colère. Elle est l'une des dernières arrivées aux Aresquiers, en 2008. "Nous les bras nous en tombent quand on entend ça. On voudrait rayer d'un coup un quartier historique reconstruit après la guerre avec des fonds publics. C'est dans des zones de guerre qu'on fait partir des gens et qu'on rase leur maison." Elle reconnaît qu'il y a un risque d'inondation: "dans notre région, combien de gens ont été inondés chez eux? C'est pas pour ça qu'on les fait partir et qu'on casse leur maison!"

Catherine Schön, résidente aux Aresquiers. Copier

Depuis les habitants sont entrés en résistance, dénonçant une procédure injuste. Ils refusent d'abandonner leurs maisons et se sont présentés en force à l'audience, avec leurs amis et leurs soutiens. Ils étaient près de 70 pour entendre l''avocat plaider leur cause.

La salle d'audience du tribunal adminsitratif bondée ce jeudi matin. © Radio France - Marie Ciavatti

"Deux poids, deux mesures"

Pour Maître Xavier Hémeury, le plus "incroyable" dans ce dossier est l'absence d'indemnisation. L'Etat n'a rien proposé en ce sens. "Inadmissible. On leur dit partez. Laissez tout. Le risque de submersion est surévalué et surtout nous notons une différence de traitement par rapport à d'autres secteurs de Frontignan, également classés en zone rouge, où l'Etat a accepté de régulariser les cessions foncières".

Maître Xavier Hémeury. "Certains m'ont déjà dit qu'ils ne partiraient pas". Copier

Maître Hémeury, défend les 31 dossiers de recours déposés. © Radio France - Ciavatti

Certains sont nés dans ces maisons. Parfois les familles sont là depuis plusieurs générations. "L'Etat s'appuie sur des textes, des arrêtés mais nous aussi, rappelle Jacky Campla président de l'association des riverains du canal des Aresquiers. On n'est pas dans le cas d'une cabanisation sauvage". Ces résidents ont d'ailleurs toujours payé une taxe d'habitation et une taxe foncière.

Reportage à l'audience. Marie Ciavatti Copier

La décision a été mise en délibéré. Les cabaniers seront fixés d'ici 2 semaines au plus tôt.