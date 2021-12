Les cabarets de Touraine sur leur 31 pour le réveillon malgré les contraintes sanitaires

Le cabaret Chez Nello La Belle Vie, près de la gare de Tours, est vide pour le moment. Mais à la veille de la grande soirée du 31 décembre, Manuel Dente, plus connu par son diminutif Nello, et son associé Fabrice Moreau, s'activent. Réception des dernières commandes devant la grande porte rouge, rangement des bouteilles... Nello fredonne entre les grandes tables déjà alignées dans la salle. "On est complet" sourit le patron, artiste lui-même, qui attend 130 personnes pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. "On fait tout pour faire une fête malgré toutes les contraintes, les difficultés... on suit les consignes."

C'est moi qui tiens le micro, je vais en jouer un peu... on peut chanter au bal masqué ohé ohé!

Des consignes sanitaires qui empêchent entre autres le public de danser. Les clients présentent leur pass sanitaire à l'entrée et sont immédiatement installés sur l'une des grandes tables. "On les installe par famille, par groupe" précise Nello. "C'est nous ensuite qui venons les voir, on est protégés avec les masques. Eux, quand ils se déplacent, ils doivent mettre le masque. C'est moi qui tiens le micro, je vais en jouer un peu... on peut chanter au bal masqué ohé ohé!" Pas question d'une soirée au rabais: sur scène, il y aura de la magie, de la danse, du théâtre, de la comédie, du transformisme... Nello veut des rires, des applaudissements dans la salle "et pourquoi pas même des cris" s'amuse-t-il. La soirée fera du bien au moral du cabaret, qui a perdu près de 700 réservations individuelles en décembre et en janvier à cause de la situation sanitaire. Des comités d'entreprise, notamment, ont décommandé.

Honnêtement, on avait peur. On est très, très heureuses de pouvoir faire cette soirée

Au cabaret Extravagance, à Notre-Dame-d'Oé, on veut aussi une parenthèse enchantée pour ce 31 décembre. Là aussi, on affiche complet. Et même s'il a fallu annuler le spectacle traditionnellement donné à la salle culturelle Oésia, celui prévu au cabaret aura bien lieu. "On a bien sûr dû faire quelques ajustements" explique Héléna Pinto, fille de la propriétaire et en charge de la communication du cabaret. "Par exemple, la soirée dansante qu'on prévoyait à la fin de notre revue est annulée mais on la remplace par un quiz musical, pour que nos clients passent quand même une très belle soirée, avec toutes les animations prévues, mais ajustées avec de la sécurité, on va dire." Héléna a poussé un ouf de soulagement lundi 27 décembre. "Honnêtement, on avait peur" des annonces gouvernementales, raconte la jeune femme. "On est très, très heureuses de pouvoir faire cette soirée."