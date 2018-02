Depuis l'adoption de la loi Macron en 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les communes ne sont plus obligées d'avoir une cabine téléphonique. Du coup, Orange en profite pour les retirer, faute de fréquentation suffisante. L'objet va donc bientôt disparaître.

Territoire de Belfort, France

Elles étaient 300 000 il y a vingt ans, elles ne sont plus que 3000 en France : les cabines téléphoniques sont en voie de disparition. A cause des pertes qu'elles génèrent pour l'opérateur Orange, ce dernier a décidé de les désinstaller. Ce travail de "dépose" est largement entamé. Et à la fin de l'année 2018, elles devraient toutes avoir disparues.

Quelques survivantes : celles installées en zone blanche

Dans le Nord Franche-Comté, il en reste seulement une dizaine : deux dans le Territoire de Belfort, une seule en Haute-Saône.

Une d'entre elles se trouve dans le petit village de Riervescemont (90). Quand les services techniques sont venus, le maire Yves Rietz a tout fait pour la garder un peu, "la retirer le plus tard possible". Car là-bas, le portable ne passe pas. Cette cabine de secours est donc encore utile. Une exception pour ces zones blanches prévue dans la loi : tant que la couverture réseau n'est pas présente, la cabine téléphonique peut rester.

On n'a pas de portable. Si cette cabine ne sert pas, tant mieux, mais s'il arrive un accident, elle est encore utile. Yves Rietz, le maire de Riervescemont

D'autres ont une nouvelle vie

Autre exception : utiliser ces cabines pour tout autre chose. Par exemple, des cabanes à livres. Plusieurs ont été gardées par les communes pour faire office de dépose-livre. C'est le cas à Bart, dans le Doubs, par exemple. L'ancienne cabine téléphonique a troqué son terminal pour des étagères. Une idée de la bibliothèque municipale et qui fonctionne depuis maintenant un an.