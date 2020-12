Les cadeaux covid, la tendance de Noël 2020

Du masque anti-covid en soie, aux puzzles en passant par les vélos électriques et les chèques cadeaux dans les commerces de proximité, cette année au pied du sapin les cadeaux seront fortement inspirés par la crise sanitaire.

Des chèques cadeau en plus pour soutenir le commerce

Cette année pour Noël, nous offrirons des cadeaux auxquels nous n’aurions pas pensé si nous n’avions pas vécu confiné ou sous couvre feu sanitaire.

Le grand retour du puzzle

Activité reposante et familiale, le puzzle a tout pour séduire en période de confinement et de couvre-feu. Sur les réseaux sociaux Instagram Facebook, certains se vantent d’être venu à bout d’un puzzle de 2000 pièces.

Les ventes ont explosé avec plus 32% cette année en France. Le site de vente en ligne planet-puzzles.com basé à Forbach, en Moselle, a vu ses ventes grimper dès le printemps explique le PDG Eric Lathière-Lavergne interrogé par Le Monde. La marque française Michèle Wilson qui fabrique des puzzles fait main s'est retrouvée en rupture de stock et a dû embaucher des artisans pour augmenter la production en décembre explique LCI.

La grue jaune, la marque nantaise dédiée à la grue titan à Nantes a même édité un puzzle en bois.

Les boites de jeux

Tous les jeux de sociétés connaissent un succès. À coté des classiques jeux de carte, de dames, d'échecs, il y a les célèbres boites de jeux Monopoly, Scrabble mais aussi des nouveautés comme le JUDUKU, ou encore un jeu sur la crise sanitaire : Pandemic, dans lequel il faut "sauver la planète avant que les épidémies ne prennent le dessus !"

Les cadeaux anti-crise pour soutenir les commerces et restaurateurs

Offrir des "cartes cadeau de Noël" de 20€, 50€ ou 100€ à dépenser dans des commerces de proximité c’est l’initiative de la plateforme Sauve ton commerce.fr pour soutenir les boutiques "non essentiels" qui ont du fermer pendant les confinements.

D'autres initiatives locales de bons cadeaux ont été imaginées un peu partout en France. Par exemple à l'office de tourisme de Quimper, ou encore à Sarlat où les commerçants et la communauté de communes ont créé leurs propres chèques-cadeaux.

Offrir un repas dans un restaurant proche de chez vous est aussi une idée de cadeaux pour renflouer leurs caisses en attendant leur réouverture, au mieux le 20 janvier 2021. À Grenoble l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de l’Isère (Umih 38) et Isère attractivité ont ainsi créé des bons cadeaux pour offrir un "apéritif, un repas, une nuit d’hôtel, une soirée dans un établissement isérois" en faveur des bars, restaurants, hôtels et discothèques.

Le masque anti-covid : en diamant ou en soie ?

Le masque en tissu sera l'un des incontournables au pied du sapin 2020.

Le plus cher du monde, créé par la marque de bijoux israélienne Yvel, est composé de 250 grammes d’or pur 18 carats et incrusté de plus de 3600 diamants précise Madame Figaro. Il a été commandé par un milliardaire chinois qui voulait soutenir son joaillier dont il est un fidèle client. Il vaut vaut 1,5 million de dollars.

Mais pour une vingtaine d'euros vous pourrez aussi faire un cadeau tout aussi chic et tendance. Le masque en soie connait un véritable succès depuis la publication en septembre de l’étude des chercheurs de l’université de Cincinnati dans l’Ohio (États-Unis). Ils affirment que les masques en soie seraient plus efficaces contre le Covid-19 et beaucoup moins irritants pour la peau.

Un vélo d'occasion sous le sapin ?

Pas facile d’acheter un deux-roues à temps pour les fêtes. Avec la folie vélo en 2020, due en partie à la crise du Covid, les rayons cycles se sont vidés. Et ne sont pas près d’être réapprovisionnés selon le Parisien/Aujourd'hui en France. La bicyclette est désormais devenue une denrée rare. Particulièrement parmi les vélos de ville et les vélos à assistance électrique.

Dernière solution : offrir un vélo d'occasion. Des cadeaux d'occasion à Noël ? C'est possible et ça s'assume ! Le cadeau de seconde main est l'une des solutions les plus écologiques et économiques contre la surconsommation. Mais le cap reste difficile à passer.