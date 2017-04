Les "cadenas d'amour" vendus aux enchères pour la bonne cause le 13 mai

Des lots de cadenas, ceux qui ornaient les ponts de Paris, seront vendus aux enchères le 13 mai. Les bénéfices seront reversés à des associations caritatives.

On se demandait ce qu'allait devenir ces centaines de milliers de cadenas, qui avaient été retirés des ponts parisiens à partir de juin 2015. Et bien, ils seront vendus en enchères le 13 mai prochain au crédit Municipal de Paris, décision de la mairie de Paris. Une vente aux enchères solidaire dont les bénéfices seront reversés à trois associations mobilisées dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés accueillis par la Ville : SOLIPAM, l’Armée du Salut et EMMAÜS Solidarité.

Vous pourrez voir trois des quinze grilles de cadenas et les cent-cinquante grappes de cadenas au Crédit Municipal de Paris du 9 au 13 mai 13h, avant que ne débute la vente aux enchères.