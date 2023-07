Les Cadets de la Défense de Normandie ont participé à la cérémonie du 14 juillet

L’engagement, la citoyenneté, la discipline et le dépassement de soi. Voici, entre autres, les valeurs citoyennes que 18 jeunes des collèges d'Hérouville Saint-Clair ont pu acquérir en intégrant l'Académie des Cadets de la Défense de Normandie.

"Être français, ce n'est pas qu'un concept, il faut le vivre", le sous-lieutenant Erwan Le Courtois

Un dispositif qui accueille chaque année une vingtaine de collégiens volontaires pour leur transmettre ces valeurs, à travers des activités sportives, de la course d’orientation en extérieur ou encore la visite des sites historiques. Cette année, comme un accomplissement, la deuxième promotion a participé à la cérémonie du 14 juillet, place Foch à Caen, avec l'autorisation du Ministère des Armées et du Ministère de l'Éducation Nationale.

Respect et vivre ensemble

Un dispositif inclusif qui permet aux jeunes de se connecter avec l'Histoire de France et ses valeurs, à l'heure où les réseaux sociaux sont omniprésents. C'est ce que défend le sous-lieutenant Erwan Le Courtois, responsable pédagogique du dispositif des Cadets de la Défense de Normandie.

"Il faut incarner au travers de symboles, au travers de vécu. C'est vrai que le dispositif permet à ces jeunes, qui sont essentiellement de collège, de réseau d'éducation prioritaire, de pouvoir faire nation ensemble. Mais, pour faire nation, il faut sortir de chez soi, sortir des téléphones portables, de Tik-Tok et vivre des moments et des expériences entourés de militaires, de la réserve opérationnelle, de réserve citoyenne. [...] On leur apprend aussi à vivre dans la fraternité, ils sont tous égaux. Il n'y a pas de sélection, ni par l'origine sociale ou par les pensées politiques. On est dans la République française".

"C'est une fierté de porter l'uniforme des Cadets", Jules, collégien à Hérouville Saint-Clair

