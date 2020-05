Les Caennais ravis de retrouver leur église pour la messe de la Pentecôte

"C'est beaucoup de joie, car avant on vivait notre foi à travers la télévision et là on retrouve toute la paroisse, c'est plus vivant, plus incarné. En ce week-end de la Pentecôte, c'est un beau clin d’œil pour la rentrée spirituelle", souligne Victor, à la sortie de la messe de l'église Sainte-Thérèse, ce dimanche matin à Caen.

De nombreux fidèles catholiques attendaient avec impatience de pouvoir revivre une messe à l'église. Mais depuis le mois de mars, certains trouvent l'ambiance différente.

Plusieurs règles sont à respecter afin de pouvoir célébrer la messe, comme ici, dans l'église Sainte-Thérèse à Caen. © Radio France - Léa Dubost

"Il fallait comprendre, il fallait suivre hein ! C'est assez contraignant, et puis, ça semble drôle une messe comme ça. Ça fait un vide", estiment Annick et Jacqueline.

Dans l'église, le port du masque est obligatoire, il est interdit de s'asseoir sur certaines chaises et un sens de circulation a été tracé au sol.

Marquage au sol, sens de circulation, chaises interdites... plusieurs règles sont à respecter dans l'église pour cette messe de la Pentecôte particulière. © Radio France - Léa Dubost

Des règles contraignantes, mais pas de quoi gâcher l'émotion ressentie par le Père Philippe Choteau lors de cette première messe à l'église Sainte-Thérèse.

"C'était une grande émotion. Parce que pendant 3 mois j'ai célébré tout seul, en pensant à ceux qui étaient rassemblés aujourd'hui. Et donc, de les voir, ça redonne du sens à la célébration eucharistique. Je vais réfléchir pour que les prochaines messes soient plus participatives et animées, tout en respectant les règles" confie le prêtre.