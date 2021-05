Les cafetiers et restaurateurs de Toulouse attaquent l'arrêté du préfet pour la finale de Champions Cup

Des cafetiers et restaurateurs toulousains saisissent le tribunal administratif. Ils contestent la décision du préfet de fermer plus tôt les terrasses de l'hypercentre et de ne pas diffuser le match sur des écrans. Explications.

Les cafetiers et les restaurateurs toulousains ne décolèrent pas. Certains ont décidé de déposer auprès de la justice administrative un recours contre l'arrêté du préfet de Haute-Garonne obligeant les commerçants de l'hypercentre à fermer leur terrasse à 19h au lieu de 21h et leur interdisant de diffuser la finale de Champions Cup de rugby ce samedi, sur des écrans de télévision. Le Stade Toulousain affronte La Rochelle à 17h45 près de Londres. Les espaces centraux de la place du Capitole et de la place Saint-Pierre sont par ailleurs interdits au public.

"On ne comprend pas"

Le syndicat des cafetiers et restaurateurs GNI, la CPME, confédération des petites et moyennes entreprises, et la Fédération des associations de commerçants de Toulouse ont déposé ce recours. Chaouki Asfouri, membre du GNI, le groupement national des indépendants était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi midi. "Les Toulousains attendent depuis maintenant quelques années et la plupart de nos professionnels ne comprennent pas une telle décision. Ce qui va se passer c'est que les gens vont se regrouper chez eux en famille. Ils seront 10, 20, 30 personnes à faire la fête. Effectivement, mais alors que finalement, si on avait mis en place, si on pouvait laisser la diffusion de ce match à Toulouse avec des gestes barrières, avec des tables qui respectent la distanciation sociale, je pense qu'on aurait tous à y gagner."

S'il reconnaît qu'il peut y avoir des risques, Chaouki Asfouri indique : " Nos restaurateurs, sont prêts aujourd'hui pour recevoir et éduquer les consommateurs. On est prêt à recevoir nos clients, à ouvrir, à mettre en place des tables de 6 au maximum. Et maintenant, il y a aussi un engouement de la population dans ce match depuis très longtemps."

Mercredi soir, pour le retour en terrasse, de nombreuses personnes s'étaient réunies dans le centre ville de Toulouse. Le préfet a indiqué qu'il y aurait un important dispositif policier ce samedi, sans donner les détails.