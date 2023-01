Les "cagoles", les "pédés" ou les "keufs" peut-être bientôt interdits de scrabble

Une liste circule sous le manteau depuis quelques semaines et Alain Martz, vingt-cinq ans de scrabble au compteur ne décolère pas : "C'est une forme de censure" s'insurge le joueur classé série 3B, licencié au club d'Évreux. En cause, la décision de Mattel, l'éditeur américain du jeu de lettres le plus vendu dans le monde, de supprimer une soixantaine de mots du dictionnaire de référence, L'ODS, l'Officiel du jeu de Scrabble de Larousse. "Lorsque l’on joue au Scrabble® ‒ comme dans la vie ‒, les mots que nous choisissons sont importants. Les mots ont le pouvoir de renforcer, d'encourager et d'honorer, mais ils peuvent aussi être utilisés pour affaiblir, décourager et manquer de respect. En tant que marque tournée vers la famille et consciente de l’impact des mots et de leur évolution, Mattel a fait appel à un linguiste indépendant pour identifier les mots à caractère haineux afin de revoir la liste officielle de mots autorisés à être joués lors des compétitions de Scrabble®" a expliqué Mattel dans un communiqué relayé par la Fédération Internationale de Scrabble Francophone qui se refuse pour l'instant à tout commentaire.

ⓘ Publicité

loading

Après avoir supprimé quatre cents mots de la version anglophone du jeu début 2022, Mattel veut s'attaquer aux mots à caractère haineux, sexistes, racistes ou discriminatoires.

Des mots, rien que des mots

Une décision qu'Alain Marx juge ridicule, "au scrabble, on joue des mots pour la structure, pour l'analyse de la grille, il y a des mots que l'on joue sans connaître le sens" explique-t-il, rejoint dans ce sens par le président du club : "Je ne savais même pas que bamboula c'était un terme raciste, je le voyais plutôt uniquement comme un terme de fiesta" assure Yves Lamour. Alain Marx abonde : "Il y a un mot comme bicot, on peut imaginer que c'est un terme raciste, mais c'est aussi une petite chèvre" ou s'appuie sur un exemple méridional : "Ils veulent supprimer cagole alors qu'il y a l'élection de Miss Cagole à Marseille ".

loading

"Je serai d'accord pour supprimer certains mots" tempère Catherine Lheureux, joueuse au club depuis trois ans, "des mots qui me paraissent racistes, avec une connotation difficile. Shleuh /chleuh, par exemple ce mot-là ne me plaisait pas, ou fritz" souligne la joueuse qui serait "assez d'accord pour supprimer des mots en connotation avec la guerre ou les injures". Mais Catherine ne comprend pas que le mot salope puisse éventuellement être supprimé, "c'est un mot qui existe et ça ne choquerait qu'il puisse être supprimé, même en tant que femme, car je crois qu'ils ont prévu de garder le mot salaud" (aussi orthographié salop, NDLR). L'égalité entre les femmes et les hommes passerait-elle par là ?

Le verbe "enjuiver" défini comme péjoratif par l'ODS pourrait faire partie de la liste interdite © Radio France - Laurent Philippot

Des négociations ont été entamées entre Mattel et la Fédération internationale de scrabble francophone pour tenter de trouer une solution. Le lexicographe a, par exemple, identifié des mots tels que gogol, nabot, négrillon, tafiole ou vioc comme injurieux ou insultant. Une trentaine de mots, contre une centaine initialement, serait sur la sellette.

Une pétition en ligne

Une pétition "Non à la suppression de mots dans le dictionnaire l'Officiel du jeu Scrabble" a déjà réuni plus de 1600 signatures pour faire revenir Mattel sur sa décision, car "le principe est très choquant" selon Yves Lamour. Le jeu perdrait dee son intérêt, car "s'il faut à chaque fois qu'on joue un mot se poser la question de savoir si un Américain trouve ça insultant ou offensant" peste Alain Martz. Pourtant, des mots racistes, comme chinetoque ou bougnoule, ont déjà été supprimés de la septième édition du l'Officiel du Scrabble.

La liste définitive des mots supprimés devrait être connue rapidement car la neuvième édition du dictionnaire de référence doit être présentée en juillet à Bulle (Suisse) lors des 51e championnats du monde de scrabble francophone avec une application pour les joueurs en compétition au 1er janvier 2024.

Si vous voulez jouer au scrabble, 19 clubs vous attendent en Seine-Maritime et huit clubs dans l'Eure . Il n'y a pas d'âge pour s'adonner au scrabble. Le joueur le plus âgé du club d'Évreux, Bernard, a 93 ans.