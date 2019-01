Les cahiers de doléances dans les mairies des Alpes-Maritimes se remplissent

Alpes-Maritimes, France

De nombreuses communes des Alpes-Maritimes ont installé des cahiers de doléances pour recueillir les revendications des citoyens. Une mesure prônée par le gouvernement dans le cadre du Grand Débat National lancé ce lundi pour sortir de la crise des gilets jaunes. Dans les Alpes-Maritimes, la mairie de Nice a mis en place des formulaires et des urnes dans 9 quartiers différents, à St Augustin, à Caucade, sur les collines, à Nice Nord, au port. Les Niçois peuvent aller donner leurs avis dans les mairies annexes. En 24h, une cinquantaine de Niçois sont venus donner leurs avis autour des quatre thèmes retenus par le Président de la République. Les quatre thèmes retenus sont la fiscalité et les dépenses publiques, la Démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et des services publics et la transition écologique.

St Laurent du Var précurseur

Le maire de St Laurent du Var, Joseph Ségura n’a pas attendu les recommandations du gouvernement pour recueillir les doléances de ses administrés. Un cahier a été installé dans le hall de la mairie début décembre. Une cinquantaine de Laurentins sont venus écrire leurs revendications. Parmi les thèmes qui reviennent le plus, les habitants de St Laurent du Var réclament une hausse des salaires et des retraites, la suppression de la CSG ou encore le retour de l’ISF, l’impôt sur la fortune. Le maire de St Laurent du Var affirme qu’il veillera à ce que les revendications de ses administrés soient prises en compte à Paris. Il a prévu de numériser le cahier de doléances pour l’envoyer sur le site du grand débat national.

Une douzaine de commentaires à Carros

A l’Hôtel de Ville de Carros, une douzaine d’habitants sont venus exprimer leurs revendications. Là encore les Azuréens réclament une baisse des frais de fonctionnement de l’Etat, la suppression de la TVA ou encore une revalorisation des salaires. Certains habitants ne prennent pas le temps de se déplacer à la mairie pour donner leurs avis car ils pensent que leurs revendications ne seront pas prises en charge par le gouvernement.