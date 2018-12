Les cahiers de doléances sont ouverts en Bretagne

Toutes les communes sont susceptibles d'ouvrir des cahiers de Doléances depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes. A Quimper et Brest, c'est le cas ce vendredi. A Douarnenez, un registre était déjà ouvert depuis quelques jours, on l'a feuilleté.

Douarnenez, France

Les cahiers de Doléances, c'est forcément un peu de tout. Mais pour Virginie, l'une des Gilets Jaunes présente ce jeudi sur le pique-nique quotidien, au rond point à l'entrée de Douarnenez "c'est déjà bien de poser les choses par écrit". Erwan confirme, reste mesuré : "on n'en attend pas grand-chose". Alors, on peut lire quoi dans ces cahiers douarnenistes ?

Demande de justice sociale

D'abord des mesures de redistribution et de justice sociale. Il faut croire que les annonces du président en ce sens ne sont pas convaincantes. M. ou Mme Guillemot demande par exemple la "revalorisation générale des bas salaires", le retour à l'ISF. Catherine demande elle "la suppression de la CSG pour les personnes en invalidité". Et pour Marie-Agnès il faut "des services publics rétablis partout".

Les cahiers douarnenistes © Radio France - Benjamin Bourgine

"Supprimer toutes les taxes sur les produits de consommation courante"

On sent bien aussi que certains se sont fait plaisir. Est-il raisonnable de demander la disparition de toutes les taxes sur les produits de consommation courante ? Séduisant, mais pas très réaliste. Quant au slogan aussi direct qu'efficace : _"Macron Démission !"_il est écrit à plusieurs reprises. Joli contraste quand, dans le même lieu, le portrait "républicain" du président est affiché, bien visible. Mais bon, c'est le risque de l'exercice.

Les cahiers de Doléances de Douarnenez © Radio France - Benjamin Bourgine

Référendum, pensions... et photocopies

Plusieurs fois revient aussi la demande du référendum d'initiative citoyenne, et aussi de très nombreux messages concernant les retraités et les pensions qu'il faut revaloriser. Tous ces messages doivent en théorie être synthétisés par la préfecture du Finistère. Mais les Gilets Jaunes de Douarnenez préfèrent eux photocopier leurs doléances et les transmettre au gouvernement via leur député Liliana Tanguy.