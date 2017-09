Les Caïmans 72, le club de football américain du Mans, en difficulté

Le club de football américain du Mans, en difficulté financière, est rétrogradé en division 4. Il est en outre plombé par des tensions internes qui ont conduit aux départs de plusieurs dirigeants, de l’entraîneur et de 70% de l'effectif.

C'est une très mauvaise passe pour les Caïmans 72 qui vont devoir repartir de zéro. En difficulté financière, le club de football américain du Mans, qui évoluait cette année en division 2 (niveau national), est rétrogradé par la fédération en D4, l'échelon régional et plus petite division de la discipline en France. C'est la solution trouvée par les dirigeants pour réduire les dépenses et éponger un déficit de 14 000 €.

Difficultés financières

Un déficit découvert en 2015 par l'actuelle équipe dirigeante. "On s'est rendu compte qu'il y avait un gros trou de 17 000 €" explique Denis Guillardeau, secrétaire du club jusqu'en juin dernier. "Il y a eu des dépenses qui n'auraient pas dû être faites, des dépenses superflues, des défraiements de certains joueurs et certains entraîneurs pas forcément justifiés et qui ont coûté beaucoup plus que ce qui avait été justifié à l'époque".

De son côté, Philippe Laville, qui a quitté le club en 2015, ne regrette pas les choix qu'il a faits à l'époque : "C''est un peu comme si on reprochait au Mans Sarthe Basket d'avoir recruté des joueurs américains au moment où ça devenait nécessaire pour passer un palier. Si vous voulez hausser le niveau de jeu, encadrer les jeunes correctement et passer dans une autre dimension, c'est comme ça : il faut des joueurs étrangers. Si on ne l'avait pas fait, on ne serait jamais allé en playoffs". Philippe Laville juge surtout que le soutien de la ville du Mans n'a pas été suffisant, comparant le sort des Caïmans à celui du Mans FC mais aussi du rugby : "C'est bien de nous avoir permis de jouer au MMArena, mais il fallait faire plus, or la municipalité préfère aider d'autres disciplines. Tous les autres clubs de foot américain qui comptent en France ont un soutien financier important, et c'est ça qui permet de trouver ensuite d'autres partenaires".

Des subventions supplémentaires

Alerté, François Edom, l'adjoint aux sports de la ville du Mans, étudie la possibilité d'une aide exceptionnelle. Une subvention de 3 000 € pourrait être votée lors du prochain conseil municipal. Il est aussi envisagé de revoir légèrement à la hausse la subvention annuelle de fonctionnement qui s'élevait à 5 900 € en 2016. Par ailleurs, les 2 principaux partenaires privés, Sogec Groupe et Voyages Grosbois, continueraient de soutenir les Caïmans 72.

Une vague de départs et de démissions

Mais ces difficultés financières ont également provoqué des tensions au sein du club entre dirigeants, entraîneurs et joueurs. "Il a fallu s'occuper en priorité des finances au détriment des relations humaines. Les joueurs se sont sentis un peu délaissés" décrit Denis Guillardeau qui affirme avoir alerté à plusieurs reprises Arnaud Renou, le président. En désaccord avec ce dernier, il a décidé de démissionner. Le vice-président est lui aussi parti ainsi que l'entraîneur et 70% de l'effectif. A quatre mois de la reprise des différents championnats, "il ne reste plus qu'une dizaine de joueurs sur 40. Cela va être compliqué et cela m'attriste de voir qu'on en est là".

Un constat partagé par Philippe Laville. Il fait le parallèle avec la situation qu'a déjà connue le club dans les années 90 : "Il va falloir 10 ou 15 ans pour reconstruire et retrouver le haut niveau".