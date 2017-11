Quand les Mayennais font leurs calendriers de l'avent eux-mêmes

Fini les classiques des grandes marques, maintenant on peut customiser son propre calendrier de l'avent. Sous forme de maison ou de sapin en bois, ces modèles remportent un franc succès chez Cultura à Saint-Berthevin.

Cinq minutes dans le magasin et le panier de Charlotte est déjà bien rempli. "Pour l'instant j'ai pris des petits numéros pour les cases avec des bonhommes, des Père Noël, des cadeaux et des étoiles. Et puis des rubans pour coller dessus. Je veux des choses à coller et surtout faciles à faire !" sourit la mère de famille. Elle a craqué pour la maison en bois à 20 euros. Une première pour elle. "Je voulais avoir du fait-maison, un calendrier différent de tous les autres. Après je peux les garnir de ce que je veux : des bonbons et pas forcément des chocolats".

Ça change des calendriers chers et avec des chocolats pas bons ! Une cliente.

Fanny aussi en avait marre des calendriers classiques. "C'est cher et pas forcément plus intéressant. Là au moins je ferai un travail manuel avec ma fille, c'est quand même plus sympa. Nous on va peindre et choisir en fonction du sapin or et vert, il faut assortir !", raconte-t-elle.

Sylvestre Gaspar, responsable rayon loisirs créatifs, devant les maisons en bois à décorer. © Radio France - Fabien Burgaud

Un phénomène contagieux, les ventes explosent constate Sylvestre Gaspar, responsable du rayon : "On a tout sorti pour les vacances d'octobre. Les maisons, on en vend entre 30 et 40 par semaine. En tout, c'est presque 450 créations vendues". Des calendriers originaux, à réutiliser chaque année. Il n'y aura plus qu'à changer le chocolat à l'intérieur.