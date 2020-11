Les calendriers des pompiers du Teil et Montélimar : "trop mignon"

Pas de porte-à-porte pour les calendriers des pompiers dans plusieurs communes de Drôme Ardèche, pour limiter la circulation du virus d'une maison à l'autre. Mais à Montélimar et au Teil les pompiers ont voulu du sourire et de la bonne humeur avec les photos de leurs enfants en tenue !

On approche de début décembre et donc des traditionnelles tournées des calendriers pour les pompiers. Dans plusieurs communes de nos deux départements, les amicales des pompiers se sont adaptées à cette période de pandémie. A valence et Saint-Marcel les valence, qui comptent parmi les plus gros centres de secours de nos deux départements, une cagnotte en ligne via la page Facebook de l'amicale est déjà lancée. Chaque donateur recevra un calendrier par la poste en retour.

Pratique un camion de pompiers pour installer les sièges auto des bébés - Amicale des pompiers de Montélimar

Distribution dans les boîtes aux lettres

A Montélimar et au Teil les calendriers seront déposés dans toutes les boites aux lettres dans les jours à venir avec l'espoir d'un don en retour. Soit en ligne via un QR code sur la couverture du calendrier soit de manière plus traditionnelle avec un chèque glissé dans l'enveloppe pré affranchie qui se trouvera dans le calendrier. " Même si on ne reçoit pas de dons on veut les offrir pour que les gens ne nous oublient pas" assure Nicolas Monchalin président de l'amicale du Teil dont la caserne couvre aussi les communes de Rochemaure et Aubignas.

Attention : "c'est trop mignon"

Et parce que les pompiers sont biens conscients que cette fin d'année 2020 est morose et difficile pour tout le monde, au Teil et à Montélimar ils ont voulu que leurs calendriers apportent des sourires. Ce sont donc leurs enfants dans les tenues (un peu trop grandes) des parents qui prennent la pose sur les photos d'illustration.

Un peu grandes les chaussures de papa ! calendrier 2020 des pompiers de Montélimar - Amicale des pompiers de Montélimar

Ces distributions dans les boites aux lettres au Teil et à Montélimar vont démarrer aux alentours du 1er décembre.