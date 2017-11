Les caméras de vidéo-protection arrivent à Colomiers

Alors que la ville de Toulouse annonce cette semaine avoir atteint son objectif de 350 caméras de vidéo protection, c'est au tour de Colomiers de céder à la tendance. La deuxième ville du département installera 31 caméras pour surveiller les rues d'ici le printemps 2018.

C'est un sujet qui ne fait plus vraiment débat aujourd'hui. La vidéo protection (ou vidéo surveillance, c'est selon). Toulouse, cette semaine, a annoncé avoir atteint l'objectif que la ville s'était fixée dans ce domaine. Avec 15 nouvelles caméras installées, notamment autour du quartier de la gare Matabiau, la municipalité en trois ans a fait passer le nombre de caméra de vidéo protection de 21 à 350.

Colomiers s'y met

Cela fait désormais quelques temps que le projet était dans les tuyaux mais il avait pris du retard pour un problème de financement, un désengagement de l'Etat. La trentaine de caméra et le centre de supervision urbain pour exploiter les images vont coûter 600 000 euros à la municipalité. Plus des frais de fonctionnement estimés par la ville à 50 000 euros par an. Dans ce dossier, la municipalité socialiste espérait une subvention de 200 000 euros de la part du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation. Le FIPDR. Mais la mairie a attendu, attendu, elle n'est jamais venue. "On avait eu une promesse de l'Etat puisque l'Etat pousse à créer des polices municipales et à installer de la vidéo protection. Manque de chance, a priori ce ne serait pas dans les priorités du gouvernement actuel", explique Marc Terrail, adjoint au maire de Colomiers, en charge de la tranquillité publique. Ce jeudi, sollicité par France Bleu Toulouse, la préfecture de Haute-Garonne nous a répondu : "Il s’avère qu’en 2017 seules 2 communes du département de la Haute-Garonne ont pu recevoir une subvention au titre du FIPD videoprotection sur 28 demandes. À la demande du préfet, la demande de la commune est maintenue et reportée au titre de l’année 2018, sous réserve de la décision du ministère. En parallèle les services de la préfecture ont écrit au maire de Colomiers afin de lui indiquer qu’elle pouvait d’ores et déjà commencer les travaux nécessaires."

"Pas la solution miracle à tous les problèmes"

Une mairie socialiste qui installe de la vidéo protection, il y a quelques années, cela aurait presque était un événement politique. Plus maintenant, le débat n'existe quasiment plus. "Parce que le contexte national a changé", détaille l'adjoint columérain Marc Terrail, qui fait ici référence à la menace terroriste. Marc Terrail est un ancien policier et donc habitué à travailler avec cet outils. " Le contexte local a également changé, continue l'adjoint en charge de la tranquillité publique, la population augmente et suite à plusieurs réunions avec les habitants, on a ressenti ce besoin de sécuriser l'espace public."

En ville, autour de la mairie, là ou la première caméra sera installée, la nouvelle est prise avec le sourire. Beaucoup se sentent rassurer par ces caméras qui arrivent. Même si la ville de Colomiers ne fait pas non plus référence en terme de délinquance. Il y en a , comme partout. "En principe c'est bien les caméras", commente une retraité qui rentre du marché. Un homme tire son cabas et raconte avoir un jour oublié sa carte bleue dans un guichet un distributeur automatique. "Deux minutes après des gars avaient déjà retirer 20 euros, au moins avec les caméras on auraient vu leurs visages", raconte le Columérain.

L'adjoint au maire Marc Terrail sait bien, pourtant, que ce ne sera pas une révolution. "Évidemment ce n'est pas la solution miracle, concède l'élu, on avait déjà eu des expériences, sur Toulouse notamment, avec un effet de déplacement de la délinquance, pas forcément de maîtrise de la délinquance."

Pas de vidéo-verbalisation à Colomiers

La mairie de Colomiers ne souhaite pas utiliser la vidéo protection uniquement pour les faits de délinquance. Les incivilités aussi seront surveillées et sanctionnées. Par exemple, si vous mettez des encombrants sur la voie publique sans autorisation et sous l’œil d'une caméra : souriez, vous êtes filmé. En revanche Marc Terrail, l'adjoint en charge du dossier, l'affirme : les caméras ne surveilleront pas le stationnement en ville, il n'y aura pas de vidéo-verbalisation.

La première caméra doit être installée en janvier prochain sur la place Alex Raymond devant l'hôtel de ville. Ce sera ensuite le centre ville commerçant puis, dans les quartiers du Val d'Aran, du Seycheron, à proximité de la gare et du lycée Victor-Hugo. Les 31 caméras et le centre de supervision urbaine géré par des agents municipaux doivent être opérationnel au printemps 2018. Un premier bilan du dispositif sera fait un an après son installation. Il s'agira alors de dire si c'est efficace et si la mairie continue le déploiement.